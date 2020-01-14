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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Macaristan’da kuş gribi paniği! 53 bin hindi...

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Macaristan’da kuş gribi paniği! 53 bin hindi...

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 53 bin 500 hindinin itlaf edildiğini bildirdi.

OFİSİN açıklamasında, yapılan incelemelerde Macaristan-Slovakya sınırında bulunan Acs kentindeki çiftliklerde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi. Virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla çeşitli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda, ülkedeki tüm kümes hayvanlarının kapalı alanlarda barındırılmasının zorunlu kılındığı, virüsün tespit edildiği Acs kentindeki 53 bin 500 hindinin itlaf edildiği ve hayvan nakliyatının da kısıtlandığı kaydedildi.

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