Macaristan’da aşırı sağcı grup yöneticisine müebbet hapis

MAHKEMEDEN yapılan açıklamaya göre, Györ kentinde görülen davada, 26 Ekim 2016’da ev araması yapmak için gelen polislere ateş açan ve bir polisi öldüren Györkös hakkında karar verildi. Györkös, görevini yerine getiren kamu görevlisini öldürmek ve yasa dışı silah bulundurmak suçlarından müebbet hapse mahkûm edildi.

Polislerin, yasa dışı silah bulundurma şüphesiyle evde resmi izin kapsamında arama yapmak istediği ancak Györkös’ün, avukatı gelinceye kadar buna müsade etmeyeceğini söylediği aktarıldı. Polislerin içeriye girmeye çalıştığı sırada sanığın, silahıyla 3 defa ateş ettiği ve bir polisi başından vurarak öldürdüğü kaydedildi. Györkös ise savunmasında, polisi kendisinin değil başka birinin vurduğunu, olay yerinde bulunan herkesin araştırılması gerektiğini söyledi.