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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
10.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Macaristan’a göçmen tepkisi: 5 gün hiçbir şey vermemişler

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Macaristan’a göçmen tepkisi: 5 gün hiçbir şey vermemişler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Macaristan’ın Avrupa Birliği (AB) hukukunu ve uluslararası hukuku ihlal ederek 2 Afganistanlı aileyi ülkeden çıkmaya zorlamasına tepki gösterdi.

BMMYK’den yapılan açıklamada, Macaristan’ın 7’si çocuk 11 kişiden oluşan 2 aileyi ocak ayından bu yana Sırbistan sınırındaki 2 kampta (transit bölge) tuttuğu, yetkililerin 7 Mayıs gecesi iki aileyi sınırdaki dikenli tel örgüdeki kapıya getirerek onlara Sırbistan’a geri dönmemeleri halinde uçakla Afganistan’a geri gönderileceklerinin söylendiği belirtildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin, “Bu ailelerin durumu Macaristan ile ilgili var olan derin endişelerimizi güçlendiriyor. Macaristan’da iltica başvuruları, içeriğine bakılmadan sadece sert kanunlara dayanılarak otomatik olarak reddediliyor.” şeklindeki sözlerine yer verildi.

BAŞVURU YAPILDIĞI HALDE YOLLADILAR
BMMYK’nin Afgan ailelerin geri yollanmasını engellemek için Macaristan’daki ilgili kurumlara başvuru yaptığı ifade edilen açıklamada, tüm bu adımlara rağmen ailelerin Sırbistan’a geri yollandığı kaydedildi.
Afgan ailelerin Sırbistan’da kampa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, “Ailelerin BMMYK’ye verdiği bilgiye göre, Macar yetkililer beş gün boyunca yetişkinlere hiçbir şey vermedi. Bu olay, (Macaristan’daki) kamplarda iltica başvurusu reddedilen kişilere yiyecek verilmediği söylemlerini güçlendiriyor” ifadesi kullanıldı.
BMMYK’nin Macar hükümetine, iltica başvurusunda bulunanlara başvuruları neticeleninceye kadar yiyecek sağlanması çağrısında da bulunduğu açıklamada ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) geçici kararı neticesinde dört çocuk ve anneden oluşan başka bir ailenin kampta kalabildiği bilgisi yer aldı.

MACARİSTAN’IN ALDIĞI ÖNLEMLER
Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu’ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya’nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken hükümet, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

 

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