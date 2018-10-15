Macaristan yasakladı, Fransa kapılarını açtı
Macaristan Ulusal Meclisinde 20 Haziran’da kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren kanun kapsamında evsizlerin sokakta yaşaması yasaklandı. Paris’te ise belediye binası soğuk kış günlerinde evsizlere kapılarını açacak.
MACARİSTAN’da yeni düzenlemeye göre, bir evsiz, polis tarafından üç defa uyarılmasına rağmen sokakta yaşamaya devam etmesi halinde para ya da hapis cezasına çarptırılabilecek. Macaristan İnsan Kaynakları Bakan Yardımcısı Attila Fülöp, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, ülkede artık sokakta yaşamanın yasaklandığını ama evsizlerin ülke genelinde 19 bin yataklı tesislerde yeme, içme ve temizlenme ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarını sürdürebileceklerini söyledi. Nüfusu 9.7 milyon olan Macaristan’da 20 bin civarında evsiz bulunduğu tahmin ediliyor.
2 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLÜYOR
Fransa’da ise her yıl yüzlerce evsizin soğuktan ölmesi yetkilileri harekete geçirdi. Diğer belediyelere ve boş ofisi olan şirketlere örnek olmak istediğini açıklayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, büyükşehir belediye binasında 50 ila 100 evsiz kadının ağırlanacağını duyurdu. Paris’te en az 3 bin evsizin açıkta kaldığını belirten Hidalgo, boş ofisi olan şirketleri de evsizlere kapısını açmaya çağırdı. Yaklaşık 150 bin evsizin yaşadığı Fransa’da her yıl ortalama 2 binden fazla kişinin sokakta hayatını kaybettiği açıklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle