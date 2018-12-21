Macaristan ‘köle yasası’nı onayladı
Muhalefetin ‘köle yasası’ olarak adlandırdığı ‘fazla mesai’ kanunu, Macaristan Cumhurbaşkanı Janor Ader, tarafından onaylandı.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ader’in yasayı incelediği ve onayladığı belirtildi. Ülkede geniş katılımlı protestolara neden olan ‘fazla mesai’ yasasının, anayasaya aykırı olmadığı ve benzer kanunların diğer bazı Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde de yürürlükte olduğu kaydedildi. İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan ‘fazla mesai’ kanunu, 12 Aralık’ta kabul edilerek yasalaşmıştı. 2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.
BÜYÜK KATILIMLI PROTESTO BEKLENİYOR
Düzenlemenin geri çekilmesi için geniş katılımlı protestolar olmuş, polisle eylemciler arasında arbede çıkmış ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı. Ülke genelinde yarın akşam büyük katılımlı protesto düzenlenmesi bekleniyor. İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.
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