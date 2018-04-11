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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP
11.04.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

‘Macaristan güçlü üyelerden oluşan güçlü bir Avrupa istiyor’

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‘Macaristan güçlü üyelerden oluşan güçlü bir Avrupa istiyor’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinde hafta sonu düzenlenen genel seçimlerde Macarların kullandıkları oylarla, göç meselesini ve ülkenin egemenliğini en önemli konu olarak belirlediğini söyledi.

Başbakan Orban, Meclis binasında düzenlendiği basın toplantısında, 8 Nisan’da yapılan genel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macar halkının kullandığı oylarla ülkenin egemenliğini ve göç meselesini önemsediğini ortaya koyduğunu belirten Orban, “Avrupa ulusu olan Macaristan güçlü üyelerden oluşan güçlü bir Avrupa istiyor” dedi.
Seçim sonuçlarına göre hükümeti oluşturan Fidesz-KDNP koalisyonunun son 30 yılın en önemli seçim başarılarından birisini elde ettiğine işaret eden Orban, “Macar hükümeti, Avrupa Birleşik Devletleri fikrini değil, ulusların Avrupası fikrini desteklemeli” diye konuştu.

‘MACARLAR O YASAYI DESTEKLEDİ’
Macaristan hükümetinin, yasa dışı göçü engellemek için hazırladığı ve 14 Şubat’ta meclise sunduğu ‘Soros’u durdur’ adlı kanun tasarısını yorumlayan Orban, seçim sonuçlarına göre Macarların söz konusu tasarıyı desteklediğini söyledi.
Orban, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Macaristan’da yapılan genel seçimlerin ‘yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiği’ şeklinde açıklamasının ise siyasi yorum olduğunu iddia etti.
Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros’un finanse ettiği ve Budapeşte’de faaliyet gösteren Orta Avrupa’nın en prestijli üniversitelerden CEU’nun geleceğine yönelik bir soruya da Orban, hükümetin henüz konuyu görüşmediğini ifade etti.
Seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 48’ini, Jobbik oyların yüzde 19’unu, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP) - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) oyların yüzde 12’sini, Yeşiller Partisi (LMP) oyların yüzde 6’sını, Demokratik Koalisyonu (DK) ise oyların yüzde 5’ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

AGİT: KORKU HAVASI
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü (ODIHR) Douglas Wake, Macaristan’da yapılan genel seçimlerin ‘yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiğini’ belirtmiş, “Seçmenler birçok aday arasından tercihte bulunabilmesine rağmen, korku havası, yabancı düşmanı söylemler, medyanın tek taraflılığı ve şeffaf olmayan kampanya finansmanı gerçek anlamda siyasi tartışma fırsatını sınırlandırdı” açıklamasını yapmıştı.

‘Macaristan güçlü üyelerden oluşan güçlü bir Avrupa istiyor’

‘DAHA İYİ TERCÜMAN BULSUN’
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) tepki gösterdi. Macaristan hakkındaki kararların ne Birleşmiş Milletleri (BM) ne de AGİT tarafından alınmadığını, bilakis Macarlar tarafından verildiğini kaydeden Szijjarto, “AGİT’in seçim kampanyasını siyasi açıdan değerlendirmeye hiçbir şekilde hakkı ve ehliyeti yok” dedi.
AGİT’in hükümete yakın medyanın ağırlığından söz ettiğini ama seçim günü internetteki siyasi haberlerin yüzde 90’ının Viktor Orban hükümetinin yenildiği şeklinde yayımlandığını öne süren Szijjarto, AGİT’in daha iyi tercüman bulması gerektiğini savundu.

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