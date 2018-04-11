Başbakan Orban, Meclis binasında düzenlendiği basın toplantısında, 8 Nisan’da yapılan genel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macar halkının kullandığı oylarla ülkenin egemenliğini ve göç meselesini önemsediğini ortaya koyduğunu belirten Orban, “Avrupa ulusu olan Macaristan güçlü üyelerden oluşan güçlü bir Avrupa istiyor” dedi.

Seçim sonuçlarına göre hükümeti oluşturan Fidesz-KDNP koalisyonunun son 30 yılın en önemli seçim başarılarından birisini elde ettiğine işaret eden Orban, “Macar hükümeti, Avrupa Birleşik Devletleri fikrini değil, ulusların Avrupası fikrini desteklemeli” diye konuştu.

‘MACARLAR O YASAYI DESTEKLEDİ’

Macaristan hükümetinin, yasa dışı göçü engellemek için hazırladığı ve 14 Şubat’ta meclise sunduğu ‘Soros’u durdur’ adlı kanun tasarısını yorumlayan Orban, seçim sonuçlarına göre Macarların söz konusu tasarıyı desteklediğini söyledi.

Orban, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Macaristan’da yapılan genel seçimlerin ‘yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiği’ şeklinde açıklamasının ise siyasi yorum olduğunu iddia etti.

Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros’un finanse ettiği ve Budapeşte’de faaliyet gösteren Orta Avrupa’nın en prestijli üniversitelerden CEU’nun geleceğine yönelik bir soruya da Orban, hükümetin henüz konuyu görüşmediğini ifade etti.

Seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 48’ini, Jobbik oyların yüzde 19’unu, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP) - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) oyların yüzde 12’sini, Yeşiller Partisi (LMP) oyların yüzde 6’sını, Demokratik Koalisyonu (DK) ise oyların yüzde 5’ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

AGİT: KORKU HAVASI

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü (ODIHR) Douglas Wake, Macaristan’da yapılan genel seçimlerin ‘yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiğini’ belirtmiş, “Seçmenler birçok aday arasından tercihte bulunabilmesine rağmen, korku havası, yabancı düşmanı söylemler, medyanın tek taraflılığı ve şeffaf olmayan kampanya finansmanı gerçek anlamda siyasi tartışma fırsatını sınırlandırdı” açıklamasını yapmıştı.

‘DAHA İYİ TERCÜMAN BULSUN’

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) tepki gösterdi. Macaristan hakkındaki kararların ne Birleşmiş Milletleri (BM) ne de AGİT tarafından alınmadığını, bilakis Macarlar tarafından verildiğini kaydeden Szijjarto, “AGİT’in seçim kampanyasını siyasi açıdan değerlendirmeye hiçbir şekilde hakkı ve ehliyeti yok” dedi.

AGİT’in hükümete yakın medyanın ağırlığından söz ettiğini ama seçim günü internetteki siyasi haberlerin yüzde 90’ının Viktor Orban hükümetinin yenildiği şeklinde yayımlandığını öne süren Szijjarto, AGİT’in daha iyi tercüman bulması gerektiğini savundu.