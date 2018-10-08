Macaristan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamaya hazır
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin simgelerinden Zincir Köprüsü (Lanchid) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle Türk bayraklarıyla süslendi.
MACARİSTAN Cumhurbaşkanı Janos Ader’in davetine icabetle bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 gün sürecek programı dolayısıyla Budapeşte’nin simgelerinden Zincir Köprüsü’nün Türk ve Macar bayraklarıyla süslendiği görüldü.
Budapeşte Polis Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçeceği güzergahlarda güvenlik önlemi dolayısıyla araç park edilemeyeceği ve Zincir Köprüsü ile birçok cadde ve meydanın kapatılacağı bildirildi.
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