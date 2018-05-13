Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik’te Snieder dönemi
Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik’in yeni genel başkanlığına Tamas Snieder seçildi.
8 Nisan’da yapılan genel seçimlerin ardından Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona’nın istifası üzerine düzenlenen kongrede, Tamas Snieder ile İslamofobik açıklamalarıyla tanınan Laszlo Toroczkai yarıştı. Sneider, 556 delegenin 298’inin oyunu alırken, Toroczkai 256 oyla yarışı kaybetti. İki oy geçersiz sayıldı.
Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasını destekleyen ve geçen dönem Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüten Jobbik’in eski Genel Başkanı Gabor Vona, seçimlerde Tamas Snieder’i desteklediğini açıklamıştı.
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