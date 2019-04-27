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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar Getty Images
27.04.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Macar hükümet sözcüsü ‘mültecilerin aç bırakıldığı iddiaları’nı yanıtladı: Bedava yemek yok!

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Macar hükümet sözcüsü ‘mültecilerin aç bırakıldığı iddiaları’nı yanıtladı: Bedava yemek yok!

Macaristan’da sınırlardaki mülteci kamplarında iltica başvurusu yapan insanların aç bırakıldıkları iddiaları bir kez daha gündemde. İddiaları yanıtlayan hükümet sözcüsü, kamplarda sadece ‘hak edenlere’ yemek verildiğini belirterek “Bedava yemek yok! Beğenmeyen gider” dedi.

MACAR Helsinki Derneği ve bazı diğer insan hakları savunucuları tarafından geçen ay ortaya atılan, sınırlardaki mülteci kamplarında iltica başvurusu yapan insanların aç bırakıldıkları iddiaları Macar medyasında geniş yer bulmuştu. Helsinki Derneği üyeleri, iltica başvurusu yapan ve sekiz aydır kampta tutulan beş kişilik bir ailede anne ve babaya dört gün hiçbir gıda maddesi verilmediği için mahkemeye başvurmuştu. 

Mülteci ailesi, sadece hasta çocukları için yemek verildiğini, anne ile babanın çocuklardan kalan yemeklerle yetinmek zorunda olduklarını iddia ediyordu. Macar Mahkemesi başvuruyu haklı buldu ve aileye derhal yemek verilmesi konusunda karar aldı.

HEM REDDETTİ HEM KABUL ETTİ
Macar hükümeti sözcüsü Zoltan Kovac, Guardian’a verdiği demeçte, bu iddiaları reddederken, diğer taraftan da kabul etti. Sözcü, sınır kamplarında ‘hak edenlere’ yemek verildiğini, iltica başvurusu reddedilenlerin ise ‘yasalara göre’ gıda maddesi haklarının olmadığını söylüyor. Kovac, “Bunu bir iş akdi gibi algılayın, sözleşme geçerli değilse, karşılığı da olmaz. Burada bedava yemek yok. Beğenmeyen Sırbistan’a doğru gidebilir” diyor.
Macar Helsinki Derneği eş başkanı Marta Pardavi şimdiye kadar mültecilerin aç bırakıldıkları 13 vaka tespit ettiklerini, bunların bir kısmında, resmi makamları yemek vermeye zorlayabilmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduklarını söylüyor. Helsinki Derneği, mültecilerin aç bırakılma uygulamasının 21. yüzyılda dünyada eşi benzeri olmayan utanç verici bir uygulama olduğunun altını çiziyor.

Macar hükümet sözcüsü ‘mültecilerin aç bırakıldığı iddiaları’nı yanıtladı: Bedava yemek yok

BASININ GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR
Macar hükümeti Avrupa’da mültecilere karşı en sert önlemleri alıp uygulayan hükümetler arasında. Sırbistan sınırını dikenli tellerle çeviren hükümet, adayların mülteci başvurularını da henüz Macar topraklarına girmeden yapmalarını sağlamak için sınırda mülteci kampları kurdu. Bu kamplar “transit kamp” olarak adlandırılıyor ve burada başvuru yapan mülteciler, temsili olarak henüz Macaristan dışındaymış gibi kabul ediliyor. Oysa transit kamplar Macaristan sınırları içinde bulunuyor. Prefabrik konutlardan oluşan ve çok sıkı korunan bu kamplara basının girmesine izin verilmiyor. Ülkeye kaçak giren mülteciler ise “suç işledikleri” için mülteci başvurusu yapamıyor ve hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

KAMPTAN ÇOK HAPİSANEYİ ANDIRIYOR
Mülteci kamplarındaki sefaletin boyutlarını incelemek için Nisan ayı başlarında Röszke Transit Mülteci Kampını ziyaret eden Macar parlamentosunun iki üyesinin açıklamaları da uzun bir süre Macar basınında yer almıştı. Bernadett Szel ve Szabolcs Szabo, dikenli tellerle çevrili kampın, ‘bir mülteci kampından çok bir hapishaneye’ benzediğini söylemişlerdi. İki parlamenterin kampın girişinde hazırladıkları videoda, kampta 61’i çocuk toplam 101 kişinin tutulduğu vurgulanıyordu.

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