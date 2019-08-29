Maassen’den NSU yorumu: İnsan sonradan akıllanıyor

8’i Türk, 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılarda bulunan NSU önlenemez miydi, istihbaratın buradaki hatası neydi?

Ben o zaman bir dizi yanlış tahminler ve değerlendirmeler yapıldığına inanıyorum. O zaman bu yanlış değerlendirmeler düzeltilebilir miydi, bilmiyorum. İnsan sonradan akıllanıyor. Poliste, eldeki ipuçları bir araya getirilmedi. Polis, yabancıları öldürmek isteyen bir suç örgütü olduğunu tasavvur edemedi ve başka farklı motifler aradı. O zaman başka yönde düşünülmeli ve aranmalıydı. Ama dediğim gibi, insan sonradan akıllanıyor.

‘YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL’

Bugün Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetine baktığınızda, bu hatalar giderilmemiş görünmüyor mu?

Ben Lübcke cinayetinde böyle bir paralellik görmüyorum. Benim bilgime göre Lübcke cinayetinin zanlısı, istihbarat teşkilatı tarafından tanınan biri. Ama daha sonra gözden uzaklaşıyor. Daha önce istihbaratın tanıdığı, sonra gözden kaybolan birini takip etmek ya da gözetim altında tutmak yasal olarak da mümkün değil. Her aşırı sağcının peşine de bir polis veya istihbarat elemanı takamazsınız. Bu gerçeği de görmek lazım. Ne kadar çaba sarf ederseniz edin, ne kadar çok güvenlik önlemi alırsanız alın, siyasi cinayetleri her zaman önleyemezsiniz. Bu da trajik bir gerçek.

BAZI GAZETECİLER TEHLİKEDE

Almanya’da 6 gazeteci cemiyeti, aşırı sağın ‘Düşman Listesi’ nedeniyle Federal İçişleri Bakanı’na açık mektup yazarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep etti. Siz gazetecilerin hayatını tehlikede görüyor musunuz?

Genel olarak gazetecilerin hayatı tehlikede denilemez. Bazı gazetecilerin tehlikede olabileceğini sanıyorum. Bunlar neonazi çevreler tarafından düşman olarak algılanan gazeteciler. Ben Chemnitz’deki emniyet görevlilerinin gerekli tedbirleri almış, bu gazetecileri korumak veya kendilerini korumaları için bilgi vermiş olacaklarından hareket ediyorum.