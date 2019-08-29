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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
29.08.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Maassen’den NSU yorumu: İnsan sonradan akıllanıyor

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Maassen’den NSU yorumu: İnsan sonradan akıllanıyor

Chemnitz’te yaşanan olayların ardından Başbakan Angela Merkel ile ters düşen ve zorunlu emekli edilen Anayasayı Koruma Teşkilatı eski başkanı Hans Georg Maassen, Berlin’de yabancı gazetecilerle yaptığı toplantıda Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

8’i Türk, 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılarda bulunan NSU önlenemez miydi, istihbaratın buradaki hatası neydi?
Ben o zaman bir dizi yanlış tahminler ve değerlendirmeler yapıldığına inanıyorum. O zaman bu yanlış değerlendirmeler düzeltilebilir miydi, bilmiyorum. İnsan sonradan akıllanıyor. Poliste, eldeki ipuçları bir araya getirilmedi. Polis, yabancıları öldürmek isteyen bir suç örgütü olduğunu tasavvur edemedi ve başka farklı motifler aradı. O zaman başka yönde düşünülmeli ve aranmalıydı. Ama dediğim gibi, insan sonradan akıllanıyor.

‘YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL’
Bugün Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetine baktığınızda, bu hatalar giderilmemiş görünmüyor mu?
Ben Lübcke cinayetinde böyle bir paralellik görmüyorum. Benim bilgime göre Lübcke cinayetinin zanlısı, istihbarat teşkilatı tarafından tanınan biri. Ama daha sonra gözden uzaklaşıyor. Daha önce istihbaratın tanıdığı, sonra gözden kaybolan birini takip etmek ya da gözetim altında tutmak yasal olarak da mümkün değil. Her aşırı sağcının peşine de bir polis veya istihbarat elemanı takamazsınız. Bu gerçeği de görmek lazım. Ne kadar çaba sarf ederseniz edin, ne kadar çok güvenlik önlemi alırsanız alın, siyasi cinayetleri her zaman önleyemezsiniz. Bu da trajik bir gerçek.

BAZI GAZETECİLER TEHLİKEDE
Almanya’da 6 gazeteci cemiyeti, aşırı sağın ‘Düşman Listesi’ nedeniyle Federal İçişleri Bakanı’na açık mektup yazarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep etti. Siz gazetecilerin hayatını tehlikede görüyor musunuz?
Genel olarak gazetecilerin hayatı tehlikede denilemez. Bazı gazetecilerin tehlikede olabileceğini sanıyorum. Bunlar neonazi çevreler tarafından düşman olarak algılanan gazeteciler. Ben Chemnitz’deki emniyet görevlilerinin gerekli tedbirleri almış, bu gazetecileri korumak veya kendilerini korumaları için bilgi vermiş olacaklarından hareket ediyorum.

 

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