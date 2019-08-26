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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
26.08.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

‘Maassen yeteri kadar baş ağrıttı’

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‘Maassen yeteri kadar baş ağrıttı’

Chemnitz olaylarında yaptığı açıklamalarla Başbakan Angela Merkel ve hükümetle ters düşen Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) eski başkanı Hans Georg Maassen, şimdi de parti içinde krize neden oldu.

1 Eylül’de Aşağı Saksonya Eyaleti’nde yapılacak seçim öncesi parti adına kampanya yürüten Maassen partisi yerine AfD’nin görüşlerini savununca, CDU’lu Başbakan Michael Kretschmer olaya müdahale etti ve Maassen’in desteğine ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Bunun üzerine bir açıklama yapan Maassen de, “Ben Saksonya’da partime yardım etmek istedim. Ama Eyalet Başbakanı Kretschmer bunu gereksiz görmüş. Seçim kampanyasından çekiliyorum” diyerek seçim turuna çıkmayacağını söyledi.

DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ YOK
Bu kararın ardından bir açıklama daha yapan Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, Maassen’in seçim kampanyasından çekilmesine çok sevindiğini söyledi. Kretschmer, “Maassen yeteri kadar baş ağrıttı. Bu adam boş konuşmalarıyla Chemnitz’deki aşırı sağcı taşkınlıklar üzerine tartışmaları gereksiz yere uzattı. Maassen’in bir gücü yok. Medyadaki görüntüsünün tersine, bir etkisi yok” dedi.
Saksonya’da seçim kampanyasından geri çekilen ancak Brandenburg’da seçim kampanyası yapacağını söyleyen Maassen’e, CDU Brandenburg Teşkilatı’ndan da sert bir açıklama geldi: “Desteğine ihtiyacımız yok.”

‘Maassen yeteri kadar baş ağrıttı’

CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, CSU Lideri Markus Söder ve CSU Genel Sekreteri Markus Blume, Dresden’deki seçim için değerlendirme yaptı.

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