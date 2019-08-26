‘Maassen yeteri kadar baş ağrıttı’
Chemnitz olaylarında yaptığı açıklamalarla Başbakan Angela Merkel ve hükümetle ters düşen Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) eski başkanı Hans Georg Maassen, şimdi de parti içinde krize neden oldu.
1 Eylül’de Aşağı Saksonya Eyaleti’nde yapılacak seçim öncesi parti adına kampanya yürüten Maassen partisi yerine AfD’nin görüşlerini savununca, CDU’lu Başbakan Michael Kretschmer olaya müdahale etti ve Maassen’in desteğine ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Bunun üzerine bir açıklama yapan Maassen de, “Ben Saksonya’da partime yardım etmek istedim. Ama Eyalet Başbakanı Kretschmer bunu gereksiz görmüş. Seçim kampanyasından çekiliyorum” diyerek seçim turuna çıkmayacağını söyledi.
DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ YOK
Bu kararın ardından bir açıklama daha yapan Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, Maassen’in seçim kampanyasından çekilmesine çok sevindiğini söyledi. Kretschmer, “Maassen yeteri kadar baş ağrıttı. Bu adam boş konuşmalarıyla Chemnitz’deki aşırı sağcı taşkınlıklar üzerine tartışmaları gereksiz yere uzattı. Maassen’in bir gücü yok. Medyadaki görüntüsünün tersine, bir etkisi yok” dedi.
Saksonya’da seçim kampanyasından geri çekilen ancak Brandenburg’da seçim kampanyası yapacağını söyleyen Maassen’e, CDU Brandenburg Teşkilatı’ndan da sert bir açıklama geldi: “Desteğine ihtiyacımız yok.”
CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, CSU Lideri Markus Söder ve CSU Genel Sekreteri Markus Blume, Dresden’deki seçim için değerlendirme yaptı.
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