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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / AA - Fotoğraflar: Berlin, AA
18.09.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Maas’a vize sorusu: Hani kaldıracaktınız?

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Maas’a vize sorusu: Hani kaldıracaktınız?

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İstanbul’da 5 yıl önce kurulan Türk-Alman Gençlik Köprüsü kapsamında başkent Berlin’de düzenlenen etkinliğe katıldı. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın da katıldığı etkinlikte gençlerin sorularını cevaplayan Maas’a en can alıcı soruyu Sena Kayrın adlı genç kız sordu.

KAYRIN, “Türk-Alman Gençlik Köprüsü kapsamında Berlin’e davet edilen bazı arkadaşlarımız vize alamadı, birçoğu ise belirli geliri olmasına rağmen bunu kanıtlayamadıkları için vize başvurusunda bile bulunamadı. Gençlik değişimine bu kadar önem verilirken nedir bu vize uygulaması?” Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu soruya şöyle cevap verdi: “Evet, bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Her bir vaka için değerlendirme yapamıyorum. Çünkü vize işlemleri belirli şartlara bağlı. Vize verilmesi için bazı belgeler gerekiyor. Bazıları vize alamadıysa, gerçekten çok üzgünüm. Vize sorunu, bizim çok sık karşılaştığımız ve uğraştığımız bir konu.”
Berk Boyacıoğlu adlı genç de vize sorununu gündeme getirdi. Mülteci anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye vizenin kaldırılacağı sözünün verildiğini hatırlatan Boyacıoğlu, ayrıca Türkiye’nin yıllardır AB kapısında bekletilmesinin gençlere olumsuz yansıdığını, karamsarlığa sürüklediğini söyledi.

Maas’a vize sorusu: Hani kaldıracaktınız
TOPU AB’YE ATTI
Dışişleri Bakanı Maas, vize konusunun Almanya ile Türkiye arasında bir mesele olmadığını, buna AB’nin karar vermesi gerektiğini söyleyerek topu AB’ye attı. Maas, AB üyeliği konusunda ise şöyle dedi: “Türkiye’deki gelişmeler sadece Almanya’da değil, AB içinde de büyük tartışmalara neden oldu. AB üyeliği konusu, zor bir konu. Birçok Avrupa ülkesi ‘Müzakereleri durduralım’ diyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Ama Türkiye’nin bütün adaylarda olduğu gibi koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye’nin AB’ye ne zaman girebileceği konusunda bir öngörüde bulunamayız. Üyelik için hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı en temel konu.”

Maas’a vize sorusu: Hani kaldıracaktınız
‘3 MİLYON YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ’
Cihan Sütlü adlı genç, Almanya’da 3 milyonu aşkın Türkiye kökenli insanın yaşadığını, ancak 3 milyon insan yokmuş gibi davranıldığını söyledi ve Türkiye-Almanya ilişkilerinde ne tür yanlışlar yapıldığını sordu. Sözüne, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine ilişkin öz eleştiri yaparak başlayan Maas, şöyle konuştu: “Bizim burada bu olayın zihinsel önemini küçümsediğimizi düşünüyorum. Birçok insanın hayatını kaybettiği darbede Türkiye’ye daha açık sinyaller vermemiz gerekirdi. Darbe girişiminin ardından Almanya’da hızlı bir şekilde gündeme geçildi. Belki çok hızlı bir şekilde Türkiye’de olmak ve muhatap olarak hazır bulunmak mantıklı olurdu. Elbette her zaman Türkiye ile ilişkilerimizin iyi olması gerektiğine inanıyorum. İkili ilişkilerde Türkiye bizim için önemli bir partner. Türkiye NATO’da müttefiktir ve Avrupa Birliği (AB) için de önemli partnerdir.”

Maas’a vize sorusu: Hani kaldıracaktınız
‘GÖRÜŞME KANALLARI HİÇ KOPMADI’
Türkiye ile Almanya arasında tüm zorluklara rağmen görüşme kanallarının kopmadığını belirten Maas, zorlukların iki ülke arasında sessizlik oluşmadan yüz yüze konuşulduğunu, bunun da ortaklığın bir kanıtı olduğunu kaydetti. Almanya için Türkiye gibi bu kadar insani ilişkilerin olduğu çok az ülkenin bulunduğunu vurgulayan Maas, bunun gençlik değişim programlarıyla daha da geliştiğini anlattı.

 

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