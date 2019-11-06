Maas için önerge: ‘Almanya’nın itibarını zedeledi’
Almanya’da muhalefet partisi FDP, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın ekim ayı sonundaki Ankara ziyaretinde yaptığı açıklamalardan dolayı parlamento tarafından uyarılmasını istedi.
ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in Suriye’de güvenli bölge önerisinin ‘gerçekçi’ olmadığını, bu önerinin, ikili görüşmede öne çıkan bir konu olmadığını söylemişti. FDP Genel Başkan Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, Maas’ın bu tutumunun Almanya’nın çıkarlarına zarar verdiğini, bu nedenle parlamento tarafından açıkça uyarılması için önerge verdiklerini açıkladı. Lambsdorff, bir bakan için ‘bu derecede utanç duyulmasının’ çok nadir olduğunu söyledi.
Önergede, Dışişleri Bakanı Maas’ın bir dış ziyareti sırasında Savunma Bakanı’nın önerisini açıkça eleştirerek, hükümetteki görüş ayrılığını açığa vurduğu belirtildi ve “Bu, Almanya’nın itibarını zedeledi” denildi. Dışişleri Bakanı Maas ise Ankara’daki sözlerini savundu ve Savunma Bakanı’nın güvenli bölge önerisiyle Almanya’nın dış politikasına zarar verdiğini söyledi.
ABD’Yİ DE KIZDIRDI
Maas, ayrıca Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30’uncu yılı vesilesiyle yazdığı ve 26 AB ülkesinde yayımlanan makaleden dolayı da eleştiriliyor. Maas, makalede, Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Almanya’nın birleşmesinde Avrupalı müttefikleri ile komşu ülkelerin katkısını överek teşekkür etti. “Almanya’nın birliği Avrupa’nın Almanya’ya bir hediyesi” diye yazan Maas’ın ABD’nin katkısından hiç söz etmemesi, ABD’yi kızdırdı. ABD’nin eski Berlin Büyükelçisi John Kornblum, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Maas, dünyanın yarısına teşekkür ederken Amerika’nın Almanya için yaptıklarından tek kelime bahsetmiyor. Çok büyük düş kırıklığına uğradım. Anlaşılan Bakan, ABD hakkında olumlu bir şey söylemekten korkuyor” dedi.
ABD’nin Avrupa’daki eski komutanı Ben Hodges de ABD sayesinde duvarın yıkıldığını ve Almanya’nın birleştiğini söyledi.
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