Lunaparkta gamalı haca benzeyen oyun makinesi tepki çekti
Almanya’da bir lunaparkta bulunan oyun makinesinin tasarımı, swastikaya (gamalı haç) benzediği için tepki çekti. Kartal Uçuşu isimli oyun makinesi, lunaparktan kaldırıldı.
Löffingen kentindeki Temmuz ayında açılış yapan lunaparkta bulunan Kartal Uçuşu isimli oyun makinesinin tasarımı, sosyal medyada tepki çekti. Tasarımın, Almanya’da yasaklı olan swastika sembolünü andırdığı belirtildi.
ÖZÜR DİLEDİ
Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine açıklama yapan lunapark yöneticisi Patrick Hassler, daha önce böyle bir benzerliği fark etmediklerini dile getirdi. Oyun makinesinin operatörü Rudiger Brown ise bu benzerlikten dolayı gücenen insanlardan özür dilediğini söyledi.
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