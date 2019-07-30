Lufthansa’nın kazancı yüzde 25 düştü
Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın kazancı, yılın ikinci çeyreğinde düştü. Bir önceki yılın nisan, mayıs ve haziran ayları karşılaştırıldığında şirketin operatif kazancı yüzde 25 azaldı. Bu üç aylık dilimde operatif kazanç 735 milyon Euro alarak açıklandı.
AYNI dilimde ciro ise arttı. 2018’in ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında Lufthansa yüzde 4 daha fazla ciro yaptı. Ciro, 9 milyar 600 milyon olarak açıklandı. Lufthansa Şefi Ulrik Svensson, “Avrupa’da sert bir rekabetin içindeyiz. Gelirimizde bu rekabetin etkisi var” sözleriyle bilet rekabetine dikkati çekti. Luffthansa yönetimi, 2019 yılında elde edilecek operatif kârın, bilet fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle 2 ila 2.4 milyar Euro’ya kadar düşmesini bekliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle