Lufthansa’da uçak değil grev sesleri yükseliyor
Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa ve ona bağlı şirketler, kabin çalışanlarının grev tehdidi altındı. Kabin görevlileri sendikası Ufo’nun çağrısı üzerine 20 Ekim’de uyarı grevi yapan çalışanlar, önümüzdeki dönemde yine uyarı grevleri yapacak. Sendika, grevlerini ne zaman ve hangi havaalanlarında yapacağını ise henüz duyurmadı.
GREVE gidilip gidilmeyeceğine ilişkin kararı üyelerin aldığı sendikada yapılan oylamaya şimdiye kadar yüzde 77 ile 96 arasında oy kullanıldığı tahmin ediliyor. Sendikanın çağrısı üzerine 20 Ekim’de gerçekleşen bir günlük uyarı grevinde 100 kadar uçuş iptal edilmek zorunda kalınmıştı.
YÖNETİM SENDİKAYI TANIMIYOR
Uyarı grevi kararı çıkarsa, Lufthansa da dahil SunExpres ve Eurowings gibi havayolu şirketlerinin uçakları kalkamayacak. Lufthansa yönetimi, sendika yöneticilerini tanımadığını ve yönetimin temsil yetkisi olmadığını gerekçe göstererek sendika yöneticileriyle toplu sözleşme görüşmeleri için masaya oturmayı reddediyor.
SENDİKA İÇİ DE KARIŞIK
Öte yandan sendika içinde de ciddi tartışmalar yaşanıyor. Sendika Başkanı Sylvia de la Cruz ve yardımcısı Daniel Flohr’un görevden alınması için önerge verildi. Önerge, büyük çoğunluk tarafından reddedildi. Böylece başkan ve yardımcısı 2020 yılının Şubat ayına kadar görevlerini sürdürecek.
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