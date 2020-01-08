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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

Lufthansa da uçuşlarını iptal etti

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Lufthansa da uçuşlarını iptal etti

Alman hava yolu firması Lufthansa, Tahran ile Frankfurt arasında bugün yapılacak uçuşun ve cumartesi günü Erbil’e gerçekleştirilmesi planlanan uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

İRAN’ın ABD’nin Irak’ın Anbar eyaletindeki Aynul Esad hava üssüne ve Erbil’de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara yaptığı saldırı nedeniyle birçok hava yolu şirketi uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

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