Löw’ün böyle bir oyuncusu daha yok
Teknik Direktör Joachim Löw’ün Alman Milli Takımı kadrosuna çağırdığı oyuncular arasında yer alan Emre Can, milli takıma davet edilen oyuncular arasında bir özelliğiyle ‘tek adam’ oldu.
ALMANYA Milli Takımının Fransa ve Hollanda ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için Joachim Löw aday kadroyu açıkladığında önce hiç bir Türk ismi takıma çağırmadı. Mesut Özil’in takımı bırakması ve İlkay Gündoğan’ın da sakatlığından dolayı daveti reddetmesinin ardından Löw bu kez Juventus’ta forma giyen Emre Can’ı milli takıma davet etti.
TÜM MAÇLARDAN ZAFERLE AYRILDI
Ancak Löw’ün milli takıma çağırdığı isimler arasında bu sezon Emre Can gibi bir oyuncusu daha yok. Emre sezon başında İngiliz temsilcisi Liverpool’dan İtalyan devi Juventus’a transfer olmuştu. Juventus’ta ikisi Şampiyonlar Ligi ve sekizi de Seri A olmak üzere toplam 10 maçta forma giydi. Emre’nin forma giydiği tüm maçlarda da Juventus rakiplerini yendi. Emre de böylece tüm maçlarda galibiyet sevinci yaşadı. Löw’ün aday kadroya çağırdığı isimler arasında Emre dışında bu sezon oynadıkları tüm maçlarda galibiyet sevinci yaşayan başka da bir futbolcu yok.
13 EKİM’DE HOLLANDA 16 EKİM’DE FRANSA
Almanya 13 Ekim’de önce Hollanda ile oynayacak. 16 Ekim’de de son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya gelecek. Panzerler iki karşılaşmayı da deplasmanda oynayacak. Löw, Emre’ye her iki maçta da orta sahada ilk 11’de görev vermeyi planlıyor.
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