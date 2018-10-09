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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / Fotoğraflar: AA - Arşiv
09.10.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Löw’ün böyle bir oyuncusu daha yok

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Löw’ün böyle bir oyuncusu daha yok

Teknik Direktör Joachim Löw’ün Alman Milli Takımı kadrosuna çağırdığı oyuncular arasında yer alan Emre Can, milli takıma davet edilen oyuncular arasında bir özelliğiyle ‘tek adam’ oldu.

ALMANYA Milli Takımının Fransa ve Hollanda ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için Joachim Löw aday kadroyu açıkladığında önce hiç bir Türk ismi takıma çağırmadı. Mesut Özil’in takımı bırakması ve İlkay Gündoğan’ın da sakatlığından dolayı daveti reddetmesinin ardından Löw bu kez Juventus’ta forma giyen Emre Can’ı milli takıma davet etti.

Löw’ün böyle bir oyuncusu daha yok

TÜM MAÇLARDAN ZAFERLE AYRILDI
Ancak Löw’ün milli takıma çağırdığı isimler arasında bu sezon Emre Can gibi bir oyuncusu daha yok. Emre sezon başında İngiliz temsilcisi Liverpool’dan İtalyan devi Juventus’a transfer olmuştu. Juventus’ta ikisi Şampiyonlar Ligi ve sekizi de Seri A olmak üzere toplam 10 maçta forma giydi. Emre’nin forma giydiği tüm maçlarda da Juventus rakiplerini yendi. Emre de böylece tüm maçlarda galibiyet sevinci yaşadı. Löw’ün aday kadroya çağırdığı isimler arasında Emre dışında bu sezon oynadıkları tüm maçlarda galibiyet sevinci yaşayan başka da bir futbolcu yok.

Löw’ün böyle bir oyuncusu daha yok

13 EKİM’DE HOLLANDA 16 EKİM’DE FRANSA
Almanya 13 Ekim’de önce Hollanda ile oynayacak. 16 Ekim’de de son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya gelecek. Panzerler iki karşılaşmayı da deplasmanda oynayacak. Löw, Emre’ye her iki maçta da orta sahada ilk 11’de görev vermeyi planlıyor.

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