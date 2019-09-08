Löw, gruptan lider çıkmak istiyor
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda Hollanda’ya 4-2 yenilen Almanya, yarın akşam saat 20.45’te Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Almanya bu maçtan galibiyetle ayrılırsa, averajla grup lideri olacak.
HOLLANDA karşısında üç defans ve üç forvetle oynayan Joachim Löw, İrlanda karşısında taktik değiştirecek. Löw, Hollanda maçında hızlı atağa çıkmak ve rakibine üstünlük sağlamak için orta sahayı kalabalık tutmuştu. Ancak beklenen sonucu alınamadı ve takım çok fazla pas hatası yaptı. Löw’de Hollanda mağlubiyetinin ardından bu kez Kuzey İrlanda karşısına dörtlü defansla çıkmaya karar verdi. Almanya’nın mücadele ettiği C Grubu’nda yarın akşam ayrıca Hollanda ile Estonya da karşı karşıya gelecek. Estonya’da oynanacak maçın da başlama saati 20.45.
C Grubu’nda Kuzey İrlanda şimdiye kadar oynadığı dört karşılaşmanın dördünü de kazandı. 12 puanla lider olan Kuzey İrlanda’yı dört maçta aldığı 9 puanla Almanya izliyor. Kuzey İrlanda’nın gol averajı 5, Almanya’nın ise 9. Üçüncü sırada ise üç maçta 6 puan ve 5 gol averajına sahip Hollanda var. Grupta Beyaz Rusya üç puanla dördüncü, puansız Estonya da son sırada bulunuyor.
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