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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: dpa
08.09.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Löw, gruptan lider çıkmak istiyor

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Löw, gruptan lider çıkmak istiyor

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda Hollanda’ya 4-2 yenilen Almanya, yarın akşam saat 20.45’te Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Almanya bu maçtan galibiyetle ayrılırsa, averajla grup lideri olacak.

HOLLANDA karşısında üç defans ve üç forvetle oynayan Joachim Löw, İrlanda karşısında taktik değiştirecek. Löw, Hollanda maçında hızlı atağa çıkmak ve rakibine üstünlük sağlamak için orta sahayı kalabalık tutmuştu. Ancak beklenen sonucu alınamadı ve takım çok fazla pas hatası yaptı. Löw’de Hollanda mağlubiyetinin ardından bu kez Kuzey İrlanda karşısına dörtlü defansla çıkmaya karar verdi. Almanya’nın mücadele ettiği C Grubu’nda yarın akşam ayrıca Hollanda ile Estonya da karşı karşıya gelecek. Estonya’da oynanacak maçın da başlama saati 20.45.
C Grubu’nda Kuzey İrlanda şimdiye kadar oynadığı dört karşılaşmanın dördünü de kazandı. 12 puanla lider olan Kuzey İrlanda’yı dört maçta aldığı 9 puanla Almanya izliyor. Kuzey İrlanda’nın gol averajı 5, Almanya’nın ise 9. Üçüncü sırada ise üç maçta 6 puan ve 5 gol averajına sahip Hollanda var. Grupta Beyaz Rusya üç puanla dördüncü, puansız Estonya da son sırada bulunuyor.

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