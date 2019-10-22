Löw geri adım atacak mı atmayacak mı?
Bayern Münih'in Augsburg ile ligin 8. haftasında oynadığı maçta Süle sakatlandı. Süle'nin çapraz bağlarının yırtıldığı ve menüsküs olduğu açıklandı. B. Münih Başkanı Uli Hoeness, Süle'nin hem 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme Maçları'nda hem de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayamayacağını belirterek, 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığının uzun süreceğini açıkladı. Bayern Münih Başkanı Hoeness'in açıklaması üzerine milli takımın defansında kim oynayacak sorusunu akıllara getirdi.
Almanya'nın son yıllarda yetiştirdiği en iyi savunma futbolcusu ve 2014 yılında Dünya Şampiyonu olan kadroda yer alan Mats Hummels'in ismi gündeme geldi. Löw, daha önce Hummels ile görüşmüş ve onu bir daha milli takımda düşünmediğini belirterek, yıllarca milli takım formasını terlettiği için kendisine teşekkür etmişti. Futbol otoritelerii televizyon programlarında ve gazetelerde yaptıkları açıklamalarla Löw'e Hummels'i geri al baskısı yapıyor.
Löw'ün Süle'nin yerine Hummels'i milli takıma yeniden çağırıp çağırmayacağı belli değil. Futbol otoritelerinin baskısının yanı sıra Hummels'in Dortmund'daki performansı da Löw'ün işini zorlaştırıyor.
Löw geri adım atacak mı atmayacak mı önümüzdeki günlerde belli olacak. Almanya iki hafta sonra milli maç oynayacak. Löw o tarihe kadar ya Hummels'i milli takım aday kadrosuna katacak ya da başka bir çözüm bulacak.
Çözümler arasıda Emre Can'ın defansta oynaması da var.
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