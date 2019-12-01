Löw: "Artık Lahm'ın görevine son verin"
Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, EURO 2020'de yer aldıkları grubu değerlendirdi.
Fransa ve Portekiz ile aynı grupta olmalarını yorumlayan Löw, "Bu bir ölüm grubu. Münih'teki maçlar gerçek bir futbol şenliği gibi olacak. Beklenti çok yüksek. Genç ekibimiz için bu harika bir test olacak. Ayrıca grubun zorluğu, ekstra motivasyon sağlayacaktır" dedi. Kurayı çeken Philipp Lahm'a espirili bir göndermede bulunan Löw, "Çok zor bir gruptayız. Almanya Futbol Federasyonu, kurayı çeken Lahm'ın görevine son vermeli ya da kendisi görevi bırakmalı" ifadelerini kullandı.
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