Löw, 3-0’ı yorumladı: Dağıldık
UEFA Uluslar Ligi maçında Almanya, Hollanda’ya 3-0 kaybetti. Joachim Löw alınan ağır sonuç için “Dağıldık” dedi.
DÜNYA Kupası yaralarını sarmaya çalışan Almanya, Hollanda’dan aldıkları ağır darbeyle bir kez daha yıkıldı. A Ligi 1. Grupta Fransa ve Hollanda ile yer alan Almanya, 3-0’lık yenilgiden sonra son sıraya düştü.
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, alınan ağır sonucu “Dağıldık. Alınan sonuçta başta ben olmak üzere hepimizin sorumluluğu var” sözleriyle değerlendirdi.
SALI GÜNÜ FRANSA MAÇI VAR
İlkay Gündoğan’ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı Alman milli takımında Emre Can ilk 11’de sahaya çıktı ve 57 dakika sahada kaldı. Maçta Hollanda’nın gollerini 30. dakikada van Dijk, 87. dakikada Depay ve 90. dakikada da Wijnaldum kaydetti. Bu sonuçla Fransa grupta dört puanla lider, Hollanda ise üç puanla ikinci sıraya yerleşti. 1 puanla grubun sonunda yer alan Almanya salı günü deplasmanda Fransa ile saat 20.45’te karşı karşıya gelecek.
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