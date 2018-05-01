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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
01.05.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Lordlar Kamarası’ndan parlamentoya Brexit’ yetkisi

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Lordlar Kamarası’ndan parlamentoya Brexit’ yetkisi

İngiltere’de, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, Brexit Yasa Tasarısı’nda hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile varacağı anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasını öngören bir değişikliği kabul etti.

Lordlar Kamarası, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından birlik mevzuatını otomatik olarak ülkenin iç hukuku haline getirecek Brexit Yasa Tasarısı’nda yeni bir değişikliğe gitti. Lordlar, yasa metniyle ilgili oturumda, hükümetin AB ile yürüttüğü müzakerelerin sonunda varılacak anlaşma ile ilgili son sözü parlamentoya veren bir değişikliği 244’e karşı 335 oyla kabul etti.
Değişikliğe göre parlamento, İngiltere’nin AB içinde süresiz kalmasını da beraberinde getirebilecek söz hakkına kavuşacak. Parlamento hükümetin AB ile varacağı anlaşmanın Gümrük Birliği, serbest dolaşım ve tek pazar gibi unsurlarında değişiklik talep edebilecek.

‘YUMUŞAK BREXIT’ÇİLER
İngiltere’de Theresa May’in başbakanlığındaki hükümet, AB ile üyeliğe özgü ilişkilerin tümünü kesmeyi savunurken, ‘Yumuşak Brexit’çiler’ başta Gümrük Birliği olmak üzere bazı ilişkilerin sürmesinden yana tavır alıyor.
Lordlar Kamarası önceki hafta yaptığı oylamada da hükümetin AB ile Gümrük Birliğini Brexit’in ardından da korumak için ‘gerekli çalışmayı yapmasını ve bu yöndeki adımların ana hatlarını parlamentoya sunmasını’ öngören değişiklik teklifini kabul etmişti.

BAKANLIK TEPKİ GÖSTERDİ
Brexit Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lordlar Kamarasının tasarıdaki değişikliği ‘hayal kırıklığı’ olarak nitelendirildi. “Bu düzenleme hükümetin AB ile yürütülen müzakerelerde elini zayıflatacak” ifadesi kullanılan açıklamada, değişikliğin parlamentoya hükümet üzerinde daha önce benzeri olmayan bir kontrol getireceği kaydedildi.
Bakanlık, Lordlar Kamarasının Brexit Yasa Tasarısı’ndaki değişikliğinin sonuçlarının değerlendirileceğini bildirdi.

KRALİÇE’NİN OYANI GEREKİYOR
Brexit Yasa Tasarısı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında ocak ayında kabul edilerek Lordlara sevk edilmişti. Lordların tasarıda gittiği değişikliklerin ardından metnin yeniden Avam Kamarasına dönmesi gerekiyor. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam ediyor.
İngiltere’de tasarılar parlamentonun her iki kanadını da geçtikten sonra Kraliçe’nin onayı ile yasalaşıyor.

YENİ AŞAMAYA GEÇİLMİŞTİ
İngiltere önceki yıl yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almış, geçen yıl mart ayında da Brexit sürecini resmen başlatmıştı. İngiltere ile AB, haziran ayında başladıkları Brexit müzakerelerinde temel başlıklar üzerinde anlaşmıştı. Brexit sonrasında 2 yıllık bir geçiş süreci üzerinde de anlaşan taraflar, müzakerelerde, ayrılık sonrasındaki ilişkilerinin ele alınacağı yeni aşamaya geçileceğini duyurmuştu.

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