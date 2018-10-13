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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
13.10.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Londra’nın zirvesindeki 5 Türk

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Londra’nın zirvesindeki 5 Türk

Londra’da büyük farklılıklar yaratan kişilerin yer aldığı bu yılki ‘Progress 1000’ listesi, belkide etnik köken açısından bugüne kadar sergilenenin en renklisi oldu. Listede, futbolcu Mesut Özil, Türk aşçı Selin Kiazım, modacı Lev Tanju, Erdem Moralıoğlu ve müze yöneticisi Fatoş Üztek de var.

BU yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Evening Standard Progress 1000’, Londra’nın ‘yükselen ve gündemi sarsan’ politikacı, iş insanı, medya, teknoloji ve sanat dünyasının en başarılı isimlerini listeledi. Citibank ortaklığında sunulan ‘Progress 1000’ listesinde, ‘Londra’nın, dünya fırsat şehirleri arasında önde gelen şöhretini yükseltmek ve sınırları yıkmak için en çok çabalayan kişileri’ yer alıyor. İşte bu yılki ‘Progress 1000’de yer alan Britanyalı Türkler hakkında yazılanlar;

Londra’nın zirvesindeki 5 Türk

SANAT MÜZESİ KATEGORİSİ
Fatoş Üstek: David Roberts Art Foundation da Yönetici. Geçen yıl, Art Night yöneticisiyken, şu anda özel Londra Koleksiyonu Başkanı ve Belediye Sanat Satın Alma Komitesi Üyesi olarak görev yapıyor. Bu kategoride; sanatçı Anish Kapoor, John Akomfrah, Sarah Lucas, Lubaina Himid ve Yinka Shonibare, hem Hayward Gallery’nin yöneticisi hem de Venice Biennale Forensic Architecture’ın sanat yönetmeni olan Ralph Rugoff, Tate Modern ve the National Gallery yöneticileri Eyal Weizman, Frances Morris ve Gabriele Finaldi ile sanat eleştirmenleri Gabrielle de la Puente ve Zarina Muhammad yer aldı.

Londra’nın zirvesindeki 5 Türk

YEME İÇME KATEGORİSİ
Selin Kiazım: Şef Aşçı. Londra’daki Oklava ve Kyseri restauranlarının sahibi. Selin Kiazım için, “Modern restoranları sayesinde, Londra’ya Türk mutfağının kebap ve dönerden çok daha fazlası olduğunu gösterdi” denildi. Selin Kiazım’la bu kategoride bulunan diğer isimler ise şöyle; şef ve yazar Yotam Ottolenghi, ‘rakipsiz’ restoran eleştirmeni Fay Maschler, Soho House kurucusu Nick Jones, Jamie Oliver, seri restoranlar sahibi Richard Caring (The Ivy, Sexy Fish, J Sheeky) ile Great British Bake Off şampiyonu ve yazar Nadiya Hussain var.

Londra’nın zirvesindeki 5 Türk

MODA KATEGORİSİ
Erdem Moralıoğlu: Moda tasarımcısı. Moralıoğlu için de, “Babası Türk, annesi İngiliz olan Kanada doğumlu 39 yaşındaki tasarımcı Erdem Moralıoğlu, saygınlık ve romantizm öğeleri ile uğraşıyor” denildi. Moralıoğlu, ailesini ziyaret etmek için sık sık İstanbul’a ve Antakya’ya gidiyor. Tasarımlarının her yaş ve kültürden kadına hitap ettiğini, onlara ulaşabildiğini belirten Moralıoğlu ise şöyle dedi: “Giysilerimi 18 yaşında Paris’te yaşayan bir Fransız genç kız da 24 yaşında Singapurlu bir iş kadını da İstanbul’da yaşayan 57 yaşında zarif bir Türk annesi de giyebilir. Giysilerimde evrenselliği anlatıyorum, başarımın sırrı da burada yatıyor zaten.”
İngiltere Prensi William’ın eşi Catherine Middleton’un da aralarında bulunduğu ünlüleri giydiren Moralıoğlu, halen ikiz kız kardeşi Sara ile Londra’da yaşıyor.

Londra’nın zirvesindeki 5 Türk

Lev Tanju: Dünyaca ünlü Palace markasının sahibi. Soho’da aynı adı taşıyan bir de mağazası var. Annesi İngiliz, babası Kıbrıslı Türk. 31 yaşındaki Tanju, Londra’nın güneyinde yaşıyor. Lev Tanju için ise şu açıklama yapıldı: “Palace marka kaykay üretirken gençlere yönelik sokak modasına da tasarımlarıyla yön veren Tanju, gezegenin en revaçta olan markalarından biri olan Palace’a destek olmaya devam ediyor.”
Bu kategorideki diğer isimler ise şöyle: Burberry Sanat Yönetmeni Riccardo Tisci, Stephanie Phair, model Jourdan Dunn ve Adwoa Aboah, İngiliz Vogue baş editörü Edward Enninful, tasarımcı Stella McCartney, Roksanda Ilincic ve Victoria Beckham gibi isimler.
Tanju, 2014’ten beri ünlü sektör dergisi The Business of Fashion’ın, dünyaca ünlü en etkili 500 modacısı arasında yer alıyor.

Londra’nın zirvesindeki 5 Türk

FUTBOL VE DİĞER SPOR KATEGORİSİ
Mesut Özil: Arsenal’ın 30 yaşındaki yıldız futbolcusu. Mesut Özil hakkında yapılan açıklama da şöyle: “Yarı Alman oyuncu isteksiz tavırlarıyla futbol taraftarlarını fikir ayrılığına sürüklese de neredeyse 24 milyon takipçi sayısı ile büyük bir ticari güce sahip.”
Özil’le aynı kategoride Harry Kane, Dele Alli ve Eden Hazard gibi oyuncularla birlikte, boksör Anthony Joshua, atlet Mo Farah Laura Muir ve Diana Asher Smith de yer aldı.

 

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