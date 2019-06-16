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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
16.06.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Londralılar tedirgin: 3’ü 24 saat içinde, 59 kişi bıçaklanarak öldürüldü

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Londralılar tedirgin: 3’ü 24 saat içinde, 59 kişi bıçaklanarak öldürüldü

İngiltere’nin başkenti Londra’da 24 saat içinde 3 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Londra polisi bir olaydan diğerine koştu. Yılbaşından bu yana bıçakla öldürülenlerin sayısı 59’a çıktı.

LONDRALILAR arasında korku ve endişeye neden olan bıçaklı saldırıların ilki Tooting bölgesinde cuma akşam üzeri saat 17.00’de yaşandı. Olayda, 16-19 yaşları arasında 6 genç erkek tutuklanarak karakola götürüldü. Polis bu vakanın üzerinde çalışırken birkaç dakika sonra, 25 kilometre uzakta Güneydoğu Londra’daki bir başka merkezden Plumstead’den, birinin bıçaklandığına dair yeni bir ihbar geldi. 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç erkek, olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili 3 erkek bir de kadın gözaltına alındı.

SADIK HAN: ACI VERİCİ
Cumartesi öğleden sonra ise Londra’nın merkez ilçelerinden Tower Hamlets’de 30 yaşında bir erkeğin bıçaklandığı ihbarına giden polis ekipleri, yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu vakayla ilgili henüz bir tutuklama olmadığı akrabalarına bildirildi.
24 saat içinde yaşanan bu vakalarla, yılbaşından beri bıçaklı saldırılarda ölenlerin sayısı 59’a çıkmış oldu.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han aynı gün, daha üçüncü cinayet haberi gelmeden, dakikalar içinde Londra’nın iki merkezi yerinden böylesi haberler almanın acı verici, olduğunu söyledi.

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