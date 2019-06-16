Londralılar tedirgin: 3’ü 24 saat içinde, 59 kişi bıçaklanarak öldürüldü
İngiltere’nin başkenti Londra’da 24 saat içinde 3 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Londra polisi bir olaydan diğerine koştu. Yılbaşından bu yana bıçakla öldürülenlerin sayısı 59’a çıktı.
LONDRALILAR arasında korku ve endişeye neden olan bıçaklı saldırıların ilki Tooting bölgesinde cuma akşam üzeri saat 17.00’de yaşandı. Olayda, 16-19 yaşları arasında 6 genç erkek tutuklanarak karakola götürüldü. Polis bu vakanın üzerinde çalışırken birkaç dakika sonra, 25 kilometre uzakta Güneydoğu Londra’daki bir başka merkezden Plumstead’den, birinin bıçaklandığına dair yeni bir ihbar geldi. 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç erkek, olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili 3 erkek bir de kadın gözaltına alındı.
SADIK HAN: ACI VERİCİ
Cumartesi öğleden sonra ise Londra’nın merkez ilçelerinden Tower Hamlets’de 30 yaşında bir erkeğin bıçaklandığı ihbarına giden polis ekipleri, yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu vakayla ilgili henüz bir tutuklama olmadığı akrabalarına bildirildi.
24 saat içinde yaşanan bu vakalarla, yılbaşından beri bıçaklı saldırılarda ölenlerin sayısı 59’a çıkmış oldu.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han aynı gün, daha üçüncü cinayet haberi gelmeden, dakikalar içinde Londra’nın iki merkezi yerinden böylesi haberler almanın acı verici, olduğunu söyledi.
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