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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
08.06.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Londralılar konserin bitmesini istemedi

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Londralılar konserin bitmesini istemedi

40. sanat yılını düzenleyeceği konserlerle kutlamaya hazırlanan Yeni Türkü, Londra’da coşkulu bir bayram konseri imza attı. Islington Assembly Hall’da iki bölüm halinde düzenlenen konseri izleyen 700'den fazla Londralı müziksever, konserin sonunda grubu bırakmak istemedi.

1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafından Ankara’da kurulan Yeni Türkü, müzikal serüvenleri ve unutulmaz şarkılarıyla Londra’da ‘bayram konseri’ verdi. İsmini Güney Amerika’da çıkan ve halk türkülerini yeniden yorumlayan Nuevo Cancion (Yeni Şarkı, Türkü) akımından alan grubun Islington Assembly Hall’da iki bölüm halinde düzenlenne konserini 700’ü aşkın müziksever izledi.

Londralılar konserin bitmesini istemedi

Derya Köroğlu, Erkin Hadımoğlu, Serdar Barçın, Sezer Alemdar, Bahadır Tanrıvermiş ve Furkan Bilgi’den oluşan grup, konserine ‘Maskeli Balo’ şarkısı ile başladı.

Londralılar konserin bitmesini istemedi

SEYİRCİLER BIRAKMADI
‘Telli Telli’, ‘Beyoğlu’nda Gezersin’, ‘Yedikule’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’, ‘Karanfil’, ‘Olmasa Mektubun’ gibi sevilen şarkıları seslendiren gruba şarkılarında eşlik eden müzikseverler finali şarkısını ‘Telli Telli’ ile yapan grubu bırakmadı.

Londralılar konserin bitmesini istemedi

Yeni Türkü, alkış ve tezahuratlar eşliğinde ‘Başka Türlü Bir Şey’i söyledi. Dinleyici bu şarkı ile de veda etmek istemeyince tekrar bis yapıldı.

Londralılar konserin bitmesini istemedi

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