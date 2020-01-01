Londralı Türkler yeni yıla piton yılanı gösterisiyle girdi

LONDRA 2020’ye görkemli kutlamalarla girdi. 12 dakikalık gösteride 12 bin havai fişek kullanıldı. Bunlardan 10 bini, London Eye’ın önündeki teknelerden atıldı. 103 bin kişinin bilet satın alarak izlediği gösteride ‘Londra Açık’ sloganıyla Londra’nın tüm kültürlere açık olduğu teması işlendi. Gösterinin bir diğer teması ise Londra’nın 12 Haziran’da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak kentlerden biri olmasıydı.

‘FUTBOL EVİNE GELİYOR’

Londra, Euro 2020’de yarı final ve final dahil toplam yedi karşılaşmayla en fazla maça ev sahipliği yapan kent olacak. Havai fişek gösterisine eşlik eden şarkılarda ‘Futbol, Evine Geliyor’ denildi. Londra Belediyesi, izdiham ve güvenlik endişesiyle 2014 yılında havai fişek gösterisini paralı yapmıştı. O tarihten bu yana gösteriler 10 sterlin karşılığı alınan biletle izleniyor.‘

AVRUPA’DAN DEĞİL, AB’DEN AYRILIYORUZ’

Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan, kutlamalar öncesinde yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği’nden ayrılıyor olabiliriz ama Avrupa’dan ayrılmıyoruz. Londra küresel bir Avrupa kenti” dedi. Havai fişek gösterisi için sıkı güvenlik önlemleri alınırken, London Eye’a çıkan yollar ve köprüler öğle saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı, alana kimsenin çantasıyla girmesine izin verilmedi.

İSKOÇYA’DA 3 BİN 600 HAVAİ FİŞEK ATILDI

İngiltere’nin diğer kentlerinde de yeni yıl için büyük kutlamalar yapıldı. Manchester, Cardiff, Newcastle, Inverness ve Nottingham’daki gösterilere yüz binlerce kişi katılırken Edinburgh’da ülkenin en büyük ‘sokak partisi’ düzenlendi. İskoçya’nın başkentindeki Edinburgh Kalesi’ndeki havai fişek gösterisinde 3 bin 600’den fazla havai fişek kullanıldığı açıklandı.



Londra’da yaşayan Türkler yeni yıl coşkusunu 31 Aralık gecesinde doya doya yaşadı.



Londra’nın Harringey bölgesinde akşam saat 18.00’den sonra tüm Türk restoranları tıklım tıklım doldu.



Yabancıların yoğun ilgisi karşısında restoran sahipleri iş yerlerini bir saat erken kapatmak zorunda kaldı. Yılbaşı akşamı Harringay’de Şelale, Hala, Antepliler, Gökyüzü Restaurant, Diyarbakır ve Devran Kitchen, lezzetli Türk yemekleri sunarken West End’deki Kibele, Sarastro ve Laz Restaurant ile İstanbul Bistro yılbaşı için yemekli özel program gerçekleştirdi.

Yılbaşı gecesi Batu Kaya yönetimindeki Kibele Restaurant’ta Hintli dansçı Sunny Singh, piton yılanıyla gösteri yaptı. Pitonlu göstericiyi izlemeye gelen konuklar ise şovu dikkatle izlerken bir taraftan da cep telefonlarına çektiler.



Diğer dans bölümlerinde ise Türk dansçı Özgen ve Pegah, dans gösterisi sundular. Gecede Devrim Baca ve arkadaşları Türk müziği seslendirdi. Ardından DJ Türkcan, Kibele’ye gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.



Londra’da sanat dünyasının kalbinin attığı Covent Garden’da hizmet veren dünyaca ünlü Türk mekanı Sarastro Restaurant, yılbaşı gecesi doldu taştı.

Sibel Nesrin Niyazi ve Murat Mağden tarafından işletilen bu nezih restoranda şarkıcı, söz yazarı, aktör ve yapımcı Colin Roy, Swing & Motown isimli bir performans sergiledi.