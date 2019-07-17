Londralı Türk çocukların gözünden ‘15 Temmuz’ sergisi
Londra’da Türk Dili ve Kültürü Okulları’nda eğitim alan 9-10 yaş arasındaki çocuklar, 15 Temmuz darbe girişimini çizdikleri resimlerle ifade etti. 29 ögrencinin 29 resmi, Yunus Emre Enstitüsü’nde sergileniyor.
İNGİLTERE’nin başkenti Londra’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde, ‘Çocuklarımızın Gözünden 15 Temmuz Darbe Girişimi’ konulu resim sergisi açıldı.Sergi, Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği görev bölgesindeki Türk Dili ve Kültürü Okulları’ndaki öğrencilerinin hazırladığı resimlerden oluşuyor. Sergide Türk Okulları’nın yanı sıra İngiliz Okulları’nda Türkçe ve Türk Kültürü dersi alan toplam 29 ögrencinin 29 resmi sergileniyor. Sergi 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.NESİLDEN NESİLE AKTARILMALI
Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’nce organize edilen serginin açılışında konuşan
Başkonsolos Çınar Ergin, “15 Temmuz 2016’da ülkemiz hain bir darbe girişime maruz kaldı. Bu hain kalkışma milletimizin sokaklara dökükülmesi sayesinde bertaraf edildi. Bunun nesilden nesile aktarılması söz konusu. Bu etkinliği düşünen, hayata geçiren, emeği geçiren herkesi kutluyorum” dedi.
Serginin açılışında Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Büyükelçilik ikinci katibi Alper Haner, Başkonsolos Yardımcısı Mert Sav, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Ateşesi Gülgün Özçelik, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
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