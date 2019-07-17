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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
17.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Londralı Türk çocukların gözünden ‘15 Temmuz’ sergisi

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Londralı Türk çocukların gözünden ‘15 Temmuz’ sergisi

Londra’da Türk Dili ve Kültürü Okulları’nda eğitim alan 9-10 yaş arasındaki çocuklar, 15 Temmuz darbe girişimini çizdikleri resimlerle ifade etti. 29 ögrencinin 29 resmi, Yunus Emre Enstitüsü’nde sergileniyor.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde, ‘Çocuklarımızın Gözünden 15 Temmuz Darbe Girişimi’ konulu resim sergisi açıldı.

Londralı Türk çocukların gözünden ‘15 Temmuz’ sergisi
Sergi, Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği görev bölgesindeki Türk Dili ve Kültürü Okulları’ndaki öğrencilerinin hazırladığı resimlerden oluşuyor. Sergide Türk Okulları’nın yanı sıra İngiliz Okulları’nda Türkçe ve Türk Kültürü dersi alan toplam 29 ögrencinin 29 resmi sergileniyor. Sergi 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.
Londralı Türk çocukların gözünden ‘15 Temmuz’ sergisi
NESİLDEN NESİLE AKTARILMALI
Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’nce organize edilen serginin açılışında konuşan
Başkonsolos Çınar Ergin, “15 Temmuz 2016’da ülkemiz hain bir darbe girişime maruz kaldı. Bu hain kalkışma milletimizin sokaklara dökükülmesi sayesinde bertaraf edildi. Bunun nesilden nesile aktarılması söz konusu. Bu etkinliği düşünen, hayata geçiren, emeği geçiren herkesi kutluyorum” dedi.
Londralı Türk çocukların gözünden ‘15 Temmuz’ sergisi

Serginin açılışında Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Büyükelçilik ikinci katibi Alper Haner, Başkonsolos Yardımcısı Mert Sav, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Ateşesi Gülgün Özçelik, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Londralı Türk çocukların gözünden ‘15 Temmuz’ sergisi

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