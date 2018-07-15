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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
15.07.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Londralı çocuklar Türkçe dergi çıkardı

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Londralı çocuklar Türkçe dergi çıkardı

Londra’da, öğretmenler Zeynep Demirpolat ve Yalçın Demirpolat nezdinde Yaratıcı Yazarlık Dersleri Atölyesi’nde eğitim alan 16 çocuk, ‘Düşkapanı’ adıyla dergi çıkardı. Dergi Londra’nın yanı sıra Türkiye’de de dağıtıldı.

7- 14 yaş arası çocuklardaki yazma potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 3 ayda hazırlanan ve toplam 30 sayfalık dergi, İngiltere’nin ilk Türkçe çocuk dergisi olma özelliği taşıyor. Derginin en büyük özelliği kapak tasarımı dahil tamamının çocuklar tarafından üretilmiş olması. Britanya Alevi Federasyonu (BAF) yerleşkesinde cumartesi günü yapılan tanıtım kokteylinde, genç yazarlara dergileri teslim edildi.
Çocukların ve ailelerinin katıldığı kokteylde bir konuşma yapan öğretmenler Zeynep- Yalçın Demirpolat şunları söyledi:
“Bu anlayış çerçevesinde ‘yaratıcı yazarlık’ dersleri düzenleyerek çocukların dergi çıkarmalarını sağladık. Yaklaşık üç aylık bir çalışmanın sonunda Düşkapanı Dergisi’nin ilk sayısını sizlere ulaştırabiliyoruz. Yaratıcı yazarlık atölyesine başladığımız ilk günden beri çocuklarımıza geleceğin gerçek sahipleri gözüyle baktık. Birlikte üretmenin keyfini ve gücünü keşfettiklerinde ortaya çıkaracakları eserlerin ne kadar nitelikli ve etkili olduğunu görmelerini amaçladık. Zihinsel üretim gibi aslında fiziksel üretimden daha yorucu olan bir alanda çocuklarımız kimi zaman çok keyifle kimi zaman çok zorlanarak ama pes etmeden bu dergiyi çıkarmayı başardılar. Derslerde öğrettiğimiz yazma teknikleri çocuklarımızın sadece Türkçe yazarken değil İngilizce yazarken de kullanacakları evrensel tekniklerdir. Bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığı bu dönemde çocuklarımız bilgi kirliliğinden dolayı kimi zaman yollarını bulamaz, geleceklerine yön veremez hale düşüyor. Bundan dolayı eğitimciler ve ebeveynler olarak çocuklarımızı bilimsel, nitelikli ve evrensel bilgiyle buluşturmak zorundayız.”

Londralı çocuklar Türkçe dergi çıkardı

‘ER MEYDANI ÇOCUKLARIN KARŞISIDIR’
“Onları birer dünya vatandaşına ve geleceğin gerçek sahiplerine dönüştürecek olan şeylerden birisi bahsettiğimiz tarzda bilgiyle donatmak olacaktır. Çocuklarımızı doğru ve evrensel bilgiyle donatabilirsek onlar her coğrafyada hayatın her alanında söz sahibi olan bireylere dönüşeceklerdir. Kültürel mirasımızda sözlü gelenek büyük yer tutar. Bu yüzden biz yazmayı değil konuşmayı, okumayı değil dinlemeyi tercih ediyoruz. Nutuk toplumunun çocuklarına yazmayı ve yapmayı öğretemezsek her işini yazarak yapan Avrupalıları birkaç kuşak daha izlemek zorunda kalacağız. Bu yazıyı okumaya devam eden sevgili okur, senin de bildiğin gibi çocuklarımızı güçlü kılmak sorumluluğu bize ait. Biz vazgeçmeyeceğiz sen de vazgeçme olur mu! Geçmişte yetişkin eğitimlerini de gerçekleştirmiş öğretmenler olarak çocukların her zaman yetişkinlerden daha yaratıcı olduklarına her zaman tanık olduk. Biz eğitimciler ‘Er meydanı çocukların karşısıdır’ deriz. Çünkü ortaya iyi bir iş çıkaramıyorsanız çocuk onu hemen orada ifade eder ve bir daha da o semte uğramaz. Bu bakımdan öncelikle derslerimizi ara vermeden takip eden öğrencilerime bize iyi bir iş çıkardığımızı hissettirdikleri için teşekkür ederiz.”

Londralı çocuklar Türkçe dergi çıkardı

Edebiyat öğretmeni Yalçın Demirpolat ve sınıf öğretmeni Zeynep Demirpolat.

Londralı çocuklar Türkçe dergi çıkardı

 

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