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Londra’daki ODTÜ mezunları burs için bir araya geldi

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
11.03.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

Londra merkezli Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği (ODTÜ-UK) Burs Fonu’na katkı sağlamak için bir etkinlik düzenledi.

LONDRA’nın doğusunda bir restoranda düzenlenen etkinlikte, piyanist Ayşe Deniz Gökçin konser verdi. Konser öncesi açık büfe Türk brunch yapıldı. Etkinlik dolayısıyla bir araya gelme fırsatı yakalayan katılımcılar, hasret giderdi, birbirleriyle sohbet etti. Dernek görevlisi Gürsen Altın, elde edilen gelirin ODTÜ Burs Fonu’na aktarılacağı söyledi. Konser hakkında da bilgi veren Altın, “Sanatçımız Ayşe Deniz Gökçin, yetenekli parmaklarını piyanonun tuşları üzerinde bizler için, aydınlık bir gelecek için gezdirecek” dedi. 

Londra’daki ODTÜ mezunları burs için bir araya geldi

Sekiz yıldır Londra’da yaşayan, Royal Academy of Music de master yaptıktan sonra burada profesyonel işine devam eden Gökçin, programında Mozart’ın Türk Marşı’nı, Çökertme, Chopin’in 2 numaralı sonatını, kendi Chopin prelud düzenlemelerini ve Fazıl Say’ın 4 şehir sonatından ‘Sivas’ı çaldı.
ODTÜ-UK Burs Fonu, her yıl birçok ODTÜ öğrencisinin eğitim giderlerine yardımcı oluyor. 2003 yılında faaliyete geçen derneğin İngiltere genelinde 500 üyesi var.

Londra’daki ODTÜ mezunları burs için bir araya geldi

Londra’daki ODTÜ mezunları burs için bir araya geldiODTÜ-UK Mezunlar Derneği Başkanı Alper Tarımcı, Başkan Yardımcısı Bereket Günay, Piyanist Ayşe Deniz Gökçin, Dernek Sekreteri Buket Konuk- Hirst, Sosyal Sekreter Gürsen Altın, Denetçiler Ahmet Acar ve Emine Çimen Öztürk.

Londra’daki ODTÜ mezunları burs için bir araya geldi

Londra’daki ODTÜ mezunları burs için bir araya geldi

Etiketler: ODTÜ , Londra , avrupadan haberler
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