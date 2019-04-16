Londra’daki iklim değişikliği protestocularına 47 gözaltı
İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi, iklim değişikliğine dikkat çekmek yürüyüş düzenledi. Şehrin en işlek noktalarını işgal eden çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın 47 üyesi gözaltına alındı. Londra’da bir köprü, bir meydan ile üç kavşağı işgal ederek trafiğe kapatan eylemcilere polis Marble Arch’a gitmeleri çağrısında bulundu. Bu çağrıya uymayan eylemlecilere polis müdahale etti.
İKLİM protestocuların eylemi Marble Arch’ta devam ediyor. Çevredeki yolları keserek trafiğe kapatan eylemciler, geceyi kurdukları çadırlarda geçiriyor. Polis gündüz saatlerinde de petrol şirketi Shell’in merkezini basarak bir camı kıran ve duvarlara grafiti çizen 5 eylemciyi gözaltına almıştı. Çevreci protestocular, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesi için 5 gün boyunca işgal eylemi yapacaklarını açıklamıştı.
‘10 YIL SONRASINI ŞİMDİDEN GÖREBİLİYORUZ’
Öte yandan Londra’nın en ünlü parklarından Hyde Park’taki yürüyüşe katılan göstericiler, “Bundan 5 yıl veya 10 yıl sonrasını şimdiden görebiliyoruz. Kendi çocuklarımızın ve torunlarımızın ne beklediğini tahmin edebiliyoruz” açıklamasını yaptı. Yürüyüşe arkadaşlarıyla katılan bir kadın, ”İçinde bulunduğumuz durumda ailemin, arkadaşlarımın ve akrabalarımın ellerinden geleni yaptığını görmek mutluluk verici. Bizler içinde yaşadığımız gezegenin kötü bir durumda olmasını istemeyiz” dedi.AMAÇ BİLİNÇLENDİRMEK
Yürüyüşün amacının insanları yaklaşan tehlikeye karşı bilinçlendirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yapmak olduğunu belirten bir gösterici ise, “Yenilebilir enerji kaynakları üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor. Yenilenen enerji kaynaklarını daha sık kullanmamız lazım. Aksi bir durumu düşünmek bile istemiyoruz. Geleceğimiz için başka çaremiz olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Göstericiler, yürüyüş sırasında polis tarafından bazı eylemcilerin gözaltına alınmasına parlamento binası önünde pankart açarak tepki gösterdi.
85 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINMIŞTI
Kasım ayında protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı. Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle