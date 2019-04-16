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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / AA
16.04.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Londra’daki iklim değişikliği protestocularına 47 gözaltı

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Londra’daki iklim değişikliği protestocularına 47 gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi, iklim değişikliğine dikkat çekmek yürüyüş düzenledi. Şehrin en işlek noktalarını işgal eden çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın 47 üyesi gözaltına alındı. Londra’da bir köprü, bir meydan ile üç kavşağı işgal ederek trafiğe kapatan eylemcilere polis Marble Arch’a gitmeleri çağrısında bulundu. Bu çağrıya uymayan eylemlecilere polis müdahale etti.

İKLİM protestocuların eylemi Marble Arch’ta devam ediyor. Çevredeki yolları keserek trafiğe kapatan eylemciler, geceyi kurdukları çadırlarda geçiriyor. Polis gündüz saatlerinde de petrol şirketi Shell’in merkezini basarak bir camı kıran ve duvarlara grafiti çizen 5 eylemciyi gözaltına almıştı. Çevreci protestocular, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesi için 5 gün boyunca işgal eylemi yapacaklarını açıklamıştı.

‘10 YIL SONRASINI ŞİMDİDEN GÖREBİLİYORUZ’
Öte yandan Londra’nın en ünlü parklarından Hyde Park’taki yürüyüşe katılan göstericiler, “Bundan 5 yıl veya 10 yıl sonrasını şimdiden görebiliyoruz. Kendi çocuklarımızın ve torunlarımızın ne beklediğini tahmin edebiliyoruz” açıklamasını yaptı. Yürüyüşe arkadaşlarıyla katılan bir kadın, ”İçinde bulunduğumuz durumda ailemin, arkadaşlarımın ve akrabalarımın ellerinden geleni yaptığını görmek mutluluk verici. Bizler içinde yaşadığımız gezegenin kötü bir durumda olmasını istemeyiz” dedi.

Londra’daki iklim değişikliği protestocularına 47 gözaltı
AMAÇ BİLİNÇLENDİRMEK
Yürüyüşün amacının insanları yaklaşan tehlikeye karşı bilinçlendirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yapmak olduğunu belirten bir gösterici ise, “Yenilebilir enerji kaynakları üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor. Yenilenen enerji kaynaklarını daha sık kullanmamız lazım. Aksi bir durumu düşünmek bile istemiyoruz. Geleceğimiz için başka çaremiz olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Göstericiler, yürüyüş sırasında polis tarafından bazı eylemcilerin gözaltına alınmasına parlamento binası önünde pankart açarak tepki gösterdi.

Londra’daki iklim değişikliği protestocularına 47 gözaltı85 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINMIŞTI
Kasım ayında protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı. Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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