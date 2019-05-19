Londra’daki iftar yemeğinde ‘siyaset’ çağrısı
Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID-UK) İngiltere Türk Diyanet Vakfı salonunda düzenlediği iftarda Türk kökenlilere siyasete katılma çağrısı yapıldı.
İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’da düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği’nin geleneksel iftar yemeğine Büyükelçi Ümit Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin, Diyanet İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, AK Parti İngiltere Temsilcisi Abdulrahim Boynukalın, Muhafazakar Partili Türkiye’nin Dostları Grubu (CFT) Başkanı Onur Çetin, Basın Sözcüsü Bozok Yücel, Muhafazakar Parti AP Milletvekili Adayı Neva Sadıkoğlu-Novaky, Londra Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Shaun Bailey, UID Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Metehan Çapacı, Kadın Kolları Başkanı Fatma Uğur, THY Londra Müdürü Celal Baykal, sivil toplum kuruluşların başkan ve temsilcileri ile gazeteciler katıldı.
Kur’an-ı Kerim ile başlayan iftar yemeğende ‘İngiltere siyasetinde Türk toplumunun aktif olması için yapılması gerekenler’ konuşuldu.
BRİTANYA’DAKİ TEK TÜRK KÖKENLİ ADAY
UID- UK başkanı Erdal Yetimova ve Büyükelçi Ümit Yalçın yaptıkları konuşmalarda, İngiltere Türk toplumunun bulundukları bölgelerde farklı siyasi partilere katılarak aktif siyasetin içinde yer almaları için teşvik ve destek vereceklerini söyledi.
Muhafazakar Parti’nin İngiltere’deki tek Türk kökenli AP milletvekili adayı Neva Sadıkoğlu-Novaky, Britanya’daki bütün partiler içinde tek Türk kökenli aday olduğuna işaret ederek destek istedi.
İftar yemeği, yemek duasının ardından son buldu.
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