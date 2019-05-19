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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
19.05.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Londra’daki iftar yemeğinde ‘siyaset’ çağrısı

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Londra’daki iftar yemeğinde ‘siyaset’ çağrısı

Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID-UK) İngiltere Türk Diyanet Vakfı salonunda düzenlediği iftarda Türk kökenlilere siyasete katılma çağrısı yapıldı.

İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’da düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği’nin geleneksel iftar yemeğine Büyükelçi Ümit Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin, Diyanet İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, AK Parti İngiltere Temsilcisi Abdulrahim Boynukalın, Muhafazakar Partili Türkiye’nin Dostları Grubu (CFT) Başkanı Onur Çetin, Basın Sözcüsü Bozok Yücel, Muhafazakar Parti AP Milletvekili Adayı Neva Sadıkoğlu-Novaky, Londra Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Shaun Bailey, UID Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Metehan Çapacı, Kadın Kolları Başkanı Fatma Uğur, THY Londra Müdürü Celal Baykal, sivil toplum kuruluşların başkan ve temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Londra’daki iftar yemeğinde ‘siyaset’ çağrısı


Kur’an-ı Kerim ile başlayan iftar yemeğende ‘İngiltere siyasetinde Türk toplumunun aktif olması için yapılması gerekenler’ konuşuldu.

BRİTANYA’DAKİ TEK TÜRK KÖKENLİ ADAY
UID- UK başkanı Erdal Yetimova ve Büyükelçi Ümit Yalçın yaptıkları konuşmalarda, İngiltere Türk toplumunun bulundukları bölgelerde farklı siyasi partilere katılarak aktif siyasetin içinde yer almaları için teşvik ve destek vereceklerini söyledi.

Londra’daki iftar yemeğinde ‘siyaset’ çağrısı


Muhafazakar Parti’nin İngiltere’deki tek Türk kökenli AP milletvekili adayı Neva Sadıkoğlu-Novaky, Britanya’daki bütün partiler içinde tek Türk kökenli aday olduğuna işaret ederek destek istedi.
İftar yemeği, yemek duasının ardından son buldu.

Londra’daki iftar yemeğinde ‘siyaset’ çağrısı

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