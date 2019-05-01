Londra’da yüksek kalite ‘Made in Turkey’ buluşması
Londra’da Kraliçe II. Elizabeth’in ikametgahı Buckingham Sarayı yakınındaki City Hall’da düzenlenen ‘Made in Turkey- Gömlek Üreticileri’ etkinliğinde, yüksek kalite üretim yapan Türk şirketleri, İngiliz şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile buluştu.
TÜRK gömlek üreticileri, İngiltere’nin başkenti Londra’da yüksek kalitede ürün örnekleri arayan moda tasarımcıları, markalar, alıcılar ve toptan satıcılar için özel düzenlenen ‘Made in Turkey- Gömlek Üreticileri’ etkinliğinde İngiliz şirketleriyle bir araya geldi. Belgravia Group ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ortaklığında gerçekleştirilen etkinlik, İstanbul’un en iyi kadın/erkek üst giyim üreticilerini 22 İngiliz şirketiyle buluşturdu.İHRACATTAKİ PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 14
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Paşahan, “Türkiye hazır giyim sektörü 2018 yılında 17.6 Milyar dolarlık ihracatı ile özelikle Avrupa Birliği’nin üçüncü, dünyanın da sekizinci en büyük tedarikçisi konumunda. Türk gömlek üreticileri bizim için önemli olan Birleşik Krallık ve İngiltere pazarındaki alıcılarla buluşma öncesi aylarca bu pazara yönelik yeni trendler, desenler ile pazarın beğenilerine uygun modeller geliştirerek katıldı. Türk firmalarının Birleşik Krallık ihracatındaki pazar payı yüzde 14’le 168 milyon dolar civarındadır. İngiltere’nin toplam gömlek ithalatındaki ülkemizin payı ise yüzde 6’larda seyretmektedir” bilgilerini verdi.13 markanın tasarımlarına yer verildiği etkinlik, özel bir programla tüm sorulara cevap verilebilecek şekilde düzenlendi. Gün boyu süren etkinliğe Türk ticaret sektöründen profesyonel isimler de katılarak ticari ve lojistik sorularını cevapladı.
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