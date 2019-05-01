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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
01.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Londra’da yüksek kalite ‘Made in Turkey’ buluşması

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Londra’da yüksek kalite ‘Made in Turkey’ buluşması

Londra’da Kraliçe II. Elizabeth’in ikametgahı Buckingham Sarayı yakınındaki City Hall’da düzenlenen ‘Made in Turkey- Gömlek Üreticileri’ etkinliğinde, yüksek kalite üretim yapan Türk şirketleri, İngiliz şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile buluştu.

TÜRK gömlek üreticileri, İngiltere’nin başkenti Londra’da yüksek kalitede ürün örnekleri arayan moda tasarımcıları, markalar, alıcılar ve toptan satıcılar için özel düzenlenen ‘Made in Turkey- Gömlek Üreticileri’ etkinliğinde İngiliz şirketleriyle bir araya geldi. Belgravia Group ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ortaklığında gerçekleştirilen etkinlik, İstanbul’un en iyi kadın/erkek üst giyim üreticilerini 22 İngiliz şirketiyle buluşturdu.

Londra’da yüksek kalite ‘Made in Turkey’ buluşması
İHRACATTAKİ PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 14
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Paşahan, “Türkiye hazır giyim sektörü 2018 yılında 17.6 Milyar dolarlık ihracatı ile özelikle Avrupa Birliği’nin üçüncü, dünyanın da sekizinci en büyük tedarikçisi konumunda. Türk gömlek üreticileri bizim için önemli olan Birleşik Krallık ve İngiltere pazarındaki alıcılarla buluşma öncesi aylarca bu pazara yönelik yeni trendler, desenler ile pazarın beğenilerine uygun modeller geliştirerek katıldı. Türk firmalarının Birleşik Krallık ihracatındaki pazar payı yüzde 14’le 168 milyon dolar civarındadır. İngiltere’nin toplam gömlek ithalatındaki ülkemizin payı ise yüzde 6’larda seyretmektedir” bilgilerini verdi.
Londra’da yüksek kalite ‘Made in Turkey’ buluşması
13 markanın tasarımlarına yer verildiği etkinlik, özel bir programla tüm sorulara cevap verilebilecek şekilde düzenlendi. Gün boyu süren etkinliğe Türk ticaret sektöründen profesyonel isimler de katılarak ticari ve lojistik sorularını cevapladı.
Londra’da yüksek kalite ‘Made in Turkey’ buluşması

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