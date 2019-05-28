Londraâ€™da â€˜yeni gÃ¼zel sanatlar akÄ±mÄ±â€™nÄ± temsil eden 5â€™i TÃ¼rk 8 sanatÃ§Ä± kuyruÄŸu

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Avrupa
Halil YETKÄ°NLÄ°OÄžLU/ LONDRA
28.05.2019 - 11:08, Son GÃ¼ncelleme:

Londraâ€™da â€˜yeni güzel sanatlar akÄ±mÄ±â€™nÄ± temsil eden 5â€™i Türk 8 sanatçÄ± kuyruÄŸu

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Londraâ€™da â€˜yeni güzel sanatlar akÄ±mÄ±â€™nÄ± temsil eden 5â€™i Türk 8 sanatçÄ± kuyruÄŸu

Sanatta yenilikÃ§ilik, pozitiflik, renkler, mutluluk, umut, sevgi ve aÅŸk gibi temalarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karan ve klasik sanatÄ±n yeni yorumlarÄ±nÄ± iÃ§eren â€˜Yeni GÃ¼zel Sanatlar AkÄ±mÄ±â€™na mensup 5â€™i TÃ¼rk 7 ressam ve bir heykeltÄ±raÅŸ tarafÄ±ndan Londraâ€™da sergisi aÃ§Ä±ldÄ±. Mirer Art Galerisiâ€™nde aÃ§Ä±lan sergi, ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±.

Ä°NGÄ°LÄ°Z ziyaretÃ§ilerin kapÄ±da kuyruklar oluÅŸturduÄŸu sergi, TÃ¼rkiye kÃ¶kenli 5 sanatÃ§Ä± ile Avrupa kÃ¶kenli 3 sanatÃ§Ä±nÄ±n eserlerinden oluÅŸuyor. TÃ¼rk ve Ä°talyan Nadia Ardittiâ€™nin su, deniz, rÃ¼zgar, ruh, sevgi, dans temelÄ± heykellleriyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergide TÃ¼rk ve Ä°ngiliz Rina BakÄ±ÅŸ, geometrik ve spiral elementlerle ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± 6 soyut tablosuyla yer alÄ±yor.

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Londraâ€™da â€˜yeni gÃ¼zel sanatlar akÄ±mÄ±â€™nÄ± temsil eden 5â€™i TÃ¼rk 8 sanatÃ§Ä± kuyruÄŸu

Sergide eserleri yer alan sanatÃ§Ä±lar Roza Horowitz, SeÃ§il GÃ¼ven, Radan Ã‡iÃ§ek, Rina BakÄ±ÅŸ, Nadia Arditti, AyÅŸe Clark, Georgina Lowbrigdge (soldan- saÄŸa).

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Londraâ€™da â€˜yeni gÃ¼zel sanatlar akÄ±mÄ±â€™nÄ± temsil eden 5â€™i TÃ¼rk 8 sanatÃ§Ä± kuyruÄŸu

2 HAZÄ°RANâ€™A KADAR GEZÄ°LEBÄ°LECEK
TÃ¼rk ve Ä°ngiliz Radan Ã‡iÃ§en umut, aÅŸk, bilgi, Ä±ÅŸÄ±k ve renk temalÄ± 6 tablosuyla, SeÃ§il GÃ¼ven karmaÅŸÄ±k Ã¶ÄŸeleri yepyeni bir yorumla ortaya koyduÄŸu 5 eseriyle, Ä°ngiliz Georgina Lowbridge gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam kesitlerinin hiciv, neÅŸe, komedi, mutluluk, sevgi ve umut temalarÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ± 5 eseriyle, Roza Horowitz, bireylerin gÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ±ndaki kÄ±skanÃ§lÄ±k, sevgi, umutsuzluk, nankÃ¶rlÃ¼k gibi hayat kesintilerini aktardÄ±ÄŸÄ± 5 eseriyle, Ä°ngiliz ve Alman Madeleine Strindberg, sanatÄ±n sosyal ve politik durumlarÄ± Ã§iÃ§ek figÃ¼rleri ve renklerle yorumladÄ±ÄŸÄ± 5 eseriyle, TÃ¼rk ve Ä°ngiliz Aisha Clark ile pop Art tarzÄ±nÄ± renk, armoni, Ã§izimlerle yorumladÄ±ÄŸÄ± 4 eseriyle sergiye katÄ±lÄ±yor.
Ä°stanbul doÄŸumlu Ä°sviÃ§re ve TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Dr. Halit Demirer tarafÄ±ndan Londraâ€™â€™nÄ±n 4 Masons Yard St Jamesâ€™s. SW1Y 6BU adresinde kurulan galeride aÃ§Ä±lan sergi 2 Haziranâ€™a kadar ziyaret edilebilecek.

Londraâ€™da â€˜yeni gÃ¼zel sanatlar akÄ±mÄ±â€™nÄ± temsil eden 5â€™i TÃ¼rk 8 sanatÃ§Ä± kuyruÄŸu

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