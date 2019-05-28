Londraâ€™da â€˜yeni gÃ¼zel sanatlar akÄ±mÄ±â€™nÄ± temsil eden 5â€™i TÃ¼rk 8 sanatÃ§Ä± kuyruÄŸu

Londraâ€™da â€˜yeni güzel sanatlar akÄ±mÄ±â€™nÄ± temsil eden 5â€™i Türk 8 sanatçÄ± kuyruÄŸu
Sanatta yenilikÃ§ilik, pozitiflik, renkler, mutluluk, umut, sevgi ve aÅŸk gibi temalarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karan ve klasik sanatÄ±n yeni yorumlarÄ±nÄ± iÃ§eren â€˜Yeni GÃ¼zel Sanatlar AkÄ±mÄ±â€™na mensup 5â€™i TÃ¼rk 7 ressam ve bir heykeltÄ±raÅŸ tarafÄ±ndan Londraâ€™da sergisi aÃ§Ä±ldÄ±. Mirer Art Galerisiâ€™nde aÃ§Ä±lan sergi, ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±.
Ä°NGÄ°LÄ°Z ziyaretÃ§ilerin kapÄ±da kuyruklar oluÅŸturduÄŸu sergi, TÃ¼rkiye kÃ¶kenli 5 sanatÃ§Ä± ile Avrupa kÃ¶kenli 3 sanatÃ§Ä±nÄ±n eserlerinden oluÅŸuyor. TÃ¼rk ve Ä°talyan Nadia Ardittiâ€™nin su, deniz, rÃ¼zgar, ruh, sevgi, dans temelÄ± heykellleriyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergide TÃ¼rk ve Ä°ngiliz Rina BakÄ±ÅŸ, geometrik ve spiral elementlerle ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± 6 soyut tablosuyla yer alÄ±yor.
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Sergide eserleri yer alan sanatÃ§Ä±lar Roza Horowitz, SeÃ§il GÃ¼ven, Radan Ã‡iÃ§ek, Rina BakÄ±ÅŸ, Nadia Arditti, AyÅŸe Clark, Georgina Lowbrigdge (soldan- saÄŸa).
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2 HAZÄ°RANâ€™A KADAR GEZÄ°LEBÄ°LECEK
TÃ¼rk ve Ä°ngiliz Radan Ã‡iÃ§en umut, aÅŸk, bilgi, Ä±ÅŸÄ±k ve renk temalÄ± 6 tablosuyla, SeÃ§il GÃ¼ven karmaÅŸÄ±k Ã¶ÄŸeleri yepyeni bir yorumla ortaya koyduÄŸu 5 eseriyle, Ä°ngiliz Georgina Lowbridge gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam kesitlerinin hiciv, neÅŸe, komedi, mutluluk, sevgi ve umut temalarÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ± 5 eseriyle, Roza Horowitz, bireylerin gÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ±ndaki kÄ±skanÃ§lÄ±k, sevgi, umutsuzluk, nankÃ¶rlÃ¼k gibi hayat kesintilerini aktardÄ±ÄŸÄ± 5 eseriyle, Ä°ngiliz ve Alman Madeleine Strindberg, sanatÄ±n sosyal ve politik durumlarÄ± Ã§iÃ§ek figÃ¼rleri ve renklerle yorumladÄ±ÄŸÄ± 5 eseriyle, TÃ¼rk ve Ä°ngiliz Aisha Clark ile pop Art tarzÄ±nÄ± renk, armoni, Ã§izimlerle yorumladÄ±ÄŸÄ± 4 eseriyle sergiye katÄ±lÄ±yor.
Ä°stanbul doÄŸumlu Ä°sviÃ§re ve TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Dr. Halit Demirer tarafÄ±ndan Londraâ€™â€™nÄ±n 4 Masons Yard St Jamesâ€™s. SW1Y 6BU adresinde kurulan galeride aÃ§Ä±lan sergi 2 Haziranâ€™a kadar ziyaret edilebilecek.
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