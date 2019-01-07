Londra’da Türkler, Yemen için 26 bin sterlin topladı

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da Türk Kızılayı öncülüğünde aralarında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere şubesinin de yer aldığı 8 sivil toplum kuruluşu tarafından ‘Yemen İçin Birlik Kervanı Gecesi’ düzenlendi.

Wood Green’de Grand Palace Banqueting Suite’te düzenlenen geceden 25 bin 874 sterlin, 100 dolar, 100 euro ve 50 TL toplandı. Elde edilen gelirin tamamının Kızılay aracılığıyla Yemen’e gönderileceği ifade edildi.

Burhan Kayatürk, Ümit Yalçın, Bülent Bilgi, Dr. Kerem Kınık (soldan sağa) ve Erdal Yetimova (arkada).

İSTİKLAL MARŞI VE KURAN

Gecenin konukları arasında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, AK Parti Dışilişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, gazeteci- yazar Lauren Booth ve Serdar Tuncer’de yer aldı. Sunuculuğunu Ceyhun Arıcan’ın üstlendiği gece İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova açılış konuşmasında, daha önce de Suriye ve Myanmar’a yardım için biraraya gelindiğini hatırlatarak “Avrupa’da yaşayan Türk toplumu olarak ülkemizde ve dünyada yaşananlara kayıtsız kalamayız” dedi.

AÇLIK VE SUSUZLUĞA KAYITSIZ KALAMAYIZ

Geceye Almanya’dan katılan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi de “Biz teşkilat olarak Yemen’e duyarsız kalamazdık. Birey olarak ve insan olarak da. Niye? Çünkü Yemen’de savaş var. Açlık var. Susuzluk var. Bu kardeşlerimize de sahip çıkmamız çok önemli” dedi.

YARDIMDA BİR NUMARAYIZ

AK Parti Dışilişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk de, dünyada milli gelirine göre en büyük yardımı yapan ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Kayatürk, “Milli gelir oranında dünyada 17 sıradayız. Ama yaptığımız yardımlarda birinci sıradayız. Dünyada en güçlü, ekonomisi en büyük ülkeler dahil hiçbir ülke bizim kadar yardımsever değil” diye konuştu. Sadece Müslüman ülkelere değil Brezilya ve Nepal’daki depremde de ilk yardıma Türkiye’nin koştuğunun altını çizen Kayatürk, “İnsan eliyle meydana getirilmiş en büyük dram şu anda Yemen’de yaşanıyor” dedi.

DÜNYANIN EN FAKİR 3’ÜNCÜ ÜLKESİ

Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 150. yılı olduğuna dikkati çeken Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Türkiye’de 4.5 milyon kişi ölüm korkusuyla bize sığındı. Yaklaşık 400 bin Suriyeli bebek doğdu. Bugün dünyada en fazla tutarda insani yardım yapan ülke ve millet biziz. Yemen’e de kayıtsız kalamayız. Yemen dünyanın en fakir 3 ülkesinden biriydi. 17-18 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Bunun 400 bini çocuk ve yardım alamazsa gerçekten açlıktan ölebilecek insanlar. Yardımların kat kat artarak devam etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÖRNEK ALINACAK GECE

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’da, insani yardım faaliyetine katılmaktan onur duyduğunu, sivil toplum kuruluşlarına ve Türkiye’den destek için gelenlere teşekkür etti. Yalçın; “Yemen halkı için Londra’da, burada toplanmış olmamızı, bir farklılık yaratmış olmamızı, burada toplanılan yardımı çok önemsiyorum. Bunun Avrupa’daki başka başkentlerde de örnek olacağını, bunun belki de bir zincirin veya dalganın başlangıcı olacağını, bu geceden örnek alınacağını düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.