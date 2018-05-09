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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
09.05.2018 - 17:39, Son Güncelleme:

Londra’da Türkçeyi yaşatanlara ödül

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Londra’da Türkçeyi yaşatanlara ödül

İngiltere’de Türkçe eğitim veren en önemli kurumlardan biri olan Türk Aile Birliği’ne bağlı Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu 35’inci kuruluş yılını balo ile kutladı.

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  • Londra’da Türkçeyi yaşatanlara ödül
  • Londra’da Türkçeyi yaşatanlara ödül
  • Londra’da Türkçeyi yaşatanlara ödül
  • Londra’da Türkçeyi yaşatanlara ödül
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

LONDRA’nın Tottenham bölgesindeki Regency Banqueting Suite’de düzenlenen ‘Türkçenin 35. Yıl Balosu’na KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Türkiye’nin Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, KKTC Eğitim Ataşesi Gülgün Özçelik, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Necmi Hasanoğlu, Enfield Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Çetinkaya, İngiltere Türk Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Soyer, İngiltere ADD Başkanı Jale Özer, Britanya Türk Kadınları Derneği Başkanı Maviş Fuchs, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver, Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan, Londra’nın Melekleri Derneği Başkanı Nurten Mehmet, eğitim camiası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve eğitime gönül veren seçkin bir kitle katıldı.

Ayşegül Bıçkıcı ve Duygu Tağmaç’ın sunuculuğunu üstlendiği kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Londra’da Türkçeyi yaşatanlara ödül

BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİLER
Okul Başkanı Sevtap Kemal, merhum eğitimci Ali Rıza Değirmencioğlu tarafından 1983 yılında kurulan okulun, 35 yıldan bu yana aralıksız Türk dili ve kültürü eğitimi hizmetini verdiğini anlattı. Okulun kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde binlerce öğrenci yetiştirdiğini hatırlatan Kemal, “Geçmişte okulumuzda Türkçe eğitim hizmeti alanların bugün çocuklarını okutuyoruz. Ne mutlu bize ki, Türk okullarımız var ve çocuklarımız yabancı bir memlekette asimile olmadan, kendi kültürlerini, dillerini, dinlerini öğrenme imkanına sahipler” dedi.

HER ANNE VE BABANIN GÖREVİ
KKTC Londra Temsilcisi, Büyükelçi Zehra Başaran da, Türk okullarının bu ülkenin belirli koşulları içerisinde özverili bir şekilde ve tamamıyla gönüllü olarak kuşaktan kuşağa gelen çocuklara kapı ve kucak açarak onların Türk dilini ve Türk kültürünü, tarihini, dini ve milli günlerini, bayramlarını, insanlar arasındaki ilişkileri, küçük-büyük arasında sevgi ve saygıyı öğrenmelerine imkan sağladıklarını söyledi.
Konuşmasını, “Elleriniz dert görmesin. Mübarek çalışmalarınız artsın eksilmesin” diye sürdüren Başaran, “Biliyorum bizim çocuklarımız ailelerin de katkıları ile başarılı birer insan olarak ortaya çıkmak için çalışıyorlar. Okul aile birlikleri ve eğitimcilerin çocuklara rol model olarak çeşitli meslek gruplarından çeşitli yetişkinleri okullara getirerek neleri nasıl yaptıklarını tanıtması da bence yararlı bir proje olacaktır. Bütün bunlar olurken, ailelere en başta düşen görev çocuklarına her zaman Türkçe konuşmalarıdır. Usanmadan yılmadan Türkçe konuşmaktan vaz geçmeden ana dilini öğretmek her anne ve babanın görevidir” şeklinde konuştu. Başaran, okul başkanı Sevtap Kemal ve eğitim gönüllülerine gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.
Okulun kurucusu merhum Ali Rıza Değirmencioğlu’nun eşi Pelin Değirmencioğlu’da kısa bir konuşma yaparak, okulun 1983 yılından bu yana Atatürk devrimleri çizgisinde, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sevgi, saygı ve sıcak bir ortam içerisinde eğitim hizmetini yürüttüğünü ifade etti.
Kutlama balosu, Londra’nın sevilen sanatçılarının okula destek amaçlı programları ile devam etti.

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