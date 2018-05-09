Londra’da Türkçeyi yaşatanlara ödül
İngiltere’de Türkçe eğitim veren en önemli kurumlardan biri olan Türk Aile Birliği’ne bağlı Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu 35’inci kuruluş yılını balo ile kutladı.
LONDRA’nın Tottenham bölgesindeki Regency Banqueting Suite’de düzenlenen ‘Türkçenin 35. Yıl Balosu’na KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Türkiye’nin Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, KKTC Eğitim Ataşesi Gülgün Özçelik, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Necmi Hasanoğlu, Enfield Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Çetinkaya, İngiltere Türk Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Soyer, İngiltere ADD Başkanı Jale Özer, Britanya Türk Kadınları Derneği Başkanı Maviş Fuchs, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver, Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan, Londra’nın Melekleri Derneği Başkanı Nurten Mehmet, eğitim camiası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve eğitime gönül veren seçkin bir kitle katıldı.
Ayşegül Bıçkıcı ve Duygu Tağmaç’ın sunuculuğunu üstlendiği kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİLER
Okul Başkanı Sevtap Kemal, merhum eğitimci Ali Rıza Değirmencioğlu tarafından 1983 yılında kurulan okulun, 35 yıldan bu yana aralıksız Türk dili ve kültürü eğitimi hizmetini verdiğini anlattı. Okulun kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde binlerce öğrenci yetiştirdiğini hatırlatan Kemal, “Geçmişte okulumuzda Türkçe eğitim hizmeti alanların bugün çocuklarını okutuyoruz. Ne mutlu bize ki, Türk okullarımız var ve çocuklarımız yabancı bir memlekette asimile olmadan, kendi kültürlerini, dillerini, dinlerini öğrenme imkanına sahipler” dedi.
HER ANNE VE BABANIN GÖREVİ
KKTC Londra Temsilcisi, Büyükelçi Zehra Başaran da, Türk okullarının bu ülkenin belirli koşulları içerisinde özverili bir şekilde ve tamamıyla gönüllü olarak kuşaktan kuşağa gelen çocuklara kapı ve kucak açarak onların Türk dilini ve Türk kültürünü, tarihini, dini ve milli günlerini, bayramlarını, insanlar arasındaki ilişkileri, küçük-büyük arasında sevgi ve saygıyı öğrenmelerine imkan sağladıklarını söyledi.
Konuşmasını, “Elleriniz dert görmesin. Mübarek çalışmalarınız artsın eksilmesin” diye sürdüren Başaran, “Biliyorum bizim çocuklarımız ailelerin de katkıları ile başarılı birer insan olarak ortaya çıkmak için çalışıyorlar. Okul aile birlikleri ve eğitimcilerin çocuklara rol model olarak çeşitli meslek gruplarından çeşitli yetişkinleri okullara getirerek neleri nasıl yaptıklarını tanıtması da bence yararlı bir proje olacaktır. Bütün bunlar olurken, ailelere en başta düşen görev çocuklarına her zaman Türkçe konuşmalarıdır. Usanmadan yılmadan Türkçe konuşmaktan vaz geçmeden ana dilini öğretmek her anne ve babanın görevidir” şeklinde konuştu. Başaran, okul başkanı Sevtap Kemal ve eğitim gönüllülerine gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.
Okulun kurucusu merhum Ali Rıza Değirmencioğlu’nun eşi Pelin Değirmencioğlu’da kısa bir konuşma yaparak, okulun 1983 yılından bu yana Atatürk devrimleri çizgisinde, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sevgi, saygı ve sıcak bir ortam içerisinde eğitim hizmetini yürüttüğünü ifade etti.
Kutlama balosu, Londra’nın sevilen sanatçılarının okula destek amaçlı programları ile devam etti.
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