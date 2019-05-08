Londra’da Türk resim ve heykel sanatı sergisine görkemli açılış
İngiltere’nin başkenti Londra’da özel bir davetle ‘Sanatın ve sanatçının öz ışığı ile aydınlanmak’ sözünden yola çıkılarak ‘LUX’ adıyla hazırlanan karma resim ve heykel sergisi, sanatseverlerle buluştu. Mustafa Kemal Atatürk’ün amcazadesi Selin Söğütlügil’in de yer aldığı serginin organizasyonunu ve kruatörlüğünü moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober ve Gülce İlken yaptı. Serginin İstanbul ayağına ise Collectable Art and Design’ın kurucuları Gizem Tatlıcı ve Hülya Şekercioğlu destek verdi.
AÇILIŞ resepsiyonuna Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Büyükelçilik Müsteşarı Ahenk Dereli, Atatürk’ün akrabalarından yazar Selin Söğütlügil, ünlü İngiliz yazar, medya uzmanı ve sanat eleştirmeni Robin Dutt, Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) Direktörü Yavuz Sökmen, Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) ve Britanya Türk Kadınları Derneği (BTKD) Başkanı Servet Hassan, geçen dönem başkanı Maviş Fuchs, İstanbul’dan Sevgi Sabancı, Ayşenur Işıkel, Yasemin Masis, Gülşen Eren, Serap Tibuk gibi ünlüler, İngiliz ve Türk koleksiyonerden ve basın mensuplarından oluşan seçkin bir davetli grubu katıldı.
‘GURUR DUYUYORUM’
Açılışta kısa bir konuşma yapan Başkonsolos Ergin, “Türk resim ve heykel sanatının ve sanatçısının dünyanın önde gelen sanat merkezlerinden biri olan Londra’da tanıtılmasının heyecanı ve gururu içinde olduklarını” belirtti. Mustafa Kemal Atatürk ile baba tarafından akrabalığı bulunan Selin Söğütlügil de açıklamasında, “Türk sanatçılarının dünya genelinde özgün başarılarıyla gurur duyduğunu ve her fırsatta destek vermek istediğini” söyledi. İçlerinde eseri, National Portrait Gallery’de sergilenmiş tek Türk sanatçı ünvanına sahip İsmail Acar ve Türk heykel sanatının önde gelen isimlerinden Sevgi Karay’ın da olduğu ve bununla beraber 3 genç yeteneğin de yer aldığı 17 sanatçının büyüleyici eserlerinden oluşan sergiye, National Gallery ve Tate Modern’in yönetim kurulundan Ilona Paccio da destek veriyor.
19 MAYIS’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK
Bu karma sergide yer alan sanatçıların alfabetik sıraya göre isimleri şöyle: Atilla Çavdarlı, Emre Tamer, Kurt Bullend, Lolita Asil, Müge Atabek, Pelin Kilimci, Pemra Aksoy, Renin Zeynep Simsek, Serpil Eryalçın, Şirin Melek Yasemen Latife Ayvaz, Zehra Efe. Genç yetenekler: Büşra Kölmük, Laris Alara Kilimci, Onur Aydın Ayyıldız. Onur sanatçıları: İsmail Acar ve Sevgi Karay. Türk sanatçıların eserleri Londra’nın en seçkin semtlerinden Chiswick’de, uzun ve önemli bir tarihe sahip muhteşem İtalyan villası Villa di Geggiano’da sergileniyor. Sergi 19 Mayıs tarihine kadar açık olacaktır. Sergiyi görmek için mutlaka arayıp önceden randevu almanız gerekiyor.
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