Londra’da Türk okulları yarıştı
İngiltere’de Türk Dili ve Kültürü eğitimi veren Türk okulları arasında bu yıl 25’ncisi düzenlenen Bilgi Yarışması’nın birincisi Manchester Selimiye Türk Okulu oldu.
İNGİLTERE Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’na bağlı Türk okulları arasında düzenlenen geleneksel ‘Bilgi Yarışması’ yapıldı. Sekiz Türk okulunun katıldığı yarışmada, Manchester Selimiye Türk Okulu birinci, Aziziye Haftasonu Okulu ikinci, Coventry Türk Eğitim Merkezi üçüncü oldu.
Londra Eğitim Müşavirliği ile KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşeliği’nin himayesinde Ali Rıza Değirmencioğlu Bilgi Yarışması, İngiltere Türk Aile Birliği’nin Wood Green bölgesindeki aynı adı taşıyan okul salonunda gerçekleşti.
Sevinç Kara, Sevinç Temizhan, Sevil Demirtaş, Özgür Kıvanç, Şeref Öztürk ile Bülent Şimşek’ten oluşan öğretmelerin jüri ve sınav komisyon üyesi olarak görev aldığı yarışmaya Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu, Aziziye Haftasonu Okulu, Coventry Türk Eğitim Merkezi, Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu, Luton Türk Okulu, Manchester Selimiye Türk Okulu, Nottingham Türk Okulu ve Walthamstow Türk Okulu’nu temsilen üçer öğrenci katıldı.
15 soru üzerinden düzenlenen yarışmada, 10 soruya doğru cevap veren Yusuf Soydemir, Halid Abdullah ve Selman Akif Sezer’in temsil ettiği Manchester Selimiye Türk Okulu birinciliği elde etti.
SERTİFİKA, PLAKET VE PARA ÖDÜLÜ
Furkan İnce, Burak Dağ ve Taha Karataştan’ın temsil ettiği Aziziye Haftasonu Okulu yarışmada ikinci olurken; Şeyma Gür, Kübra Şeker ile Demir Örer’in temsil ettiği Coventry Türk Eğitim Merkezi ise üçüncülüğü elde etti.
Yarışmaya katılan öğrencilerin tamamına İngiltere Türk Aile Birliği Başkanı Sevtap Kemal tarafından katılım sertifikası verilirken, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal tarafından yarışmanın ilk üç kategorisinde başarı gösteren öğrencilere para ödülleri verildi.
Yarışma birincisi olan Manchester Selimiye Türk Okulu öğrencilerine, KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik tarafından plaket takdim edildi.
Yarışmanın ikincisi olan Aziziye Haftasonu Okulu öğrencilerine, adına yarışma düzenlenen merhum Ali Rıza Değirmencioğlu’nun eşi Pelin Değirmencioğlu tarafından plaket verildi.
Yarışma üçüncüsü Coventry Türk Eğitim Merkezi öğrencileri ise plaketlerini Konsey Başkanı Leyla Kemal’den aldı.
HABABAM SINIFI‘NDAN NUTUK’A KADAR
Yarışmaya katılan öğrencilere sorular sorulardan bazıları şunlar:
* Sinemaya da başarı ile uyarlanan ‘Hababam Sınıfı’ isimli roman hangi yazarımıza aittir?
* Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla Kurtuluş Savaşının ilk adımı sayılan ve günümüzde de Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan gün hangisidir?
* KKTC, iklim ve bitki örtüsü bakımından Türkiye’nin en çok hangi bölgesi ile benzerlik göstermektedir?
* Atatürk’ün 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmalardan derlenen ve Kurtuluş Savaşı yıllarını özetleyen ünlü eserin adı nedir?
ELON MUSK DA SORU OLARAK SORULDU
* Elektrikli arabalar, Mars yolculuğu ve uzay alanlarındaki çalışmalarıyla dünya çapında ün kazanan bilim adamı ve girişimci kimdir?
* Geri dönüşümün çevre kirliliğini önlemede sağladığı faydalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu faydalar arasında değildir?
* Türkiye’de insanlar arasındaki eşitliği güçlendirmek, hukuki işlerdeki karışıklıkları çözmek ve aşağılayıcı lakapları kaldırmak için 1934 yılında getirilen yasa nedir?
* KKTC’nin ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan sonra seçilen ikinci cumhurbaşkanı kimdir?
* İnsanın düşünme yöntemlerini matematiksel olarak analiz ederek bunların benzeri komutlar üretmeye ve teknoloji ürünü aygıtları insanlar gibi çalıştırmaya dayanan yeni teknolojinin adı nedir?
* Dünyada en genç yaşta profesör olan insandır. ‘Bye Bye Türkçe’ kitabının yazarıdır. Nobel ödülü için iki defa aday gösterilmiştir. Türk kuantum kimyacısı, kuramsal kimyager ve moleküler biyologdur. Yukarıda sözü geçen ünlü Türk bilgini kimdir?
* Görme engelli insanların okuyup yazmaları için bir alfabe geliştiren mucit kimdir?
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