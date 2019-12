Londra’da Türk kadınlardan ‘Las Tesis’ rüzgarı

KADIN girişimleri ve örgütleri tarafından Londra’nın kuzeyinde Wood Green Kütüphanesi önünde gerçekleştirilen eylem yağmur altında devam etti. Eyleme yaklaşık 150 kadın katıldı. Kadınlar bendir ve davul çalarak Las Tesis marşı söylediler, halaya da duran kadınlar etkinliğin ardından olaysız şekilde dağıldılar.

Katılımcılar arasında İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Avrupa Demokratik Kadın Hareketi, Britanya Alevi Kadınlar Birliği, Bozca-Der Kadın Kolları, Day-Mer Kadın Komisyonu, Sosyalist Kadınlar Birliği, Enfield Alevi Kültür Merkezi Kadın Komisyonu, Tilkililer Kadın Komisyonu, Kürecik Kadın Komisyonu da yer aldı.

İAKM-Cemevi Kadın Kolları Başkanı Sevgi Sarıtaş, yaptığı basın açıklamasında kadın cinayetlerinin dünyanın her yerinde artarak devam etmesine tepki olarak Las Tesis hareketinin başlattığı eyleme bizler de Londra’dan destek vermek için bugün burada toplandık. Buradan bütün dünyadaki direnen kadınlara sesleniyoruz” dedi.





KADINLAR SAĞ KALMAYA ÇALIŞIYOR

Sarıtaş, “Kadınlar öldürülüyor; ister sokakta, ister işte, ister evde, giyiminden gülüşüne her hareketine müdahale edilen kadınlar yaşamaya değil sağ kalmaya çalışıyor. Pek çok kadın, namus davası nedeniyle, boşandığı için, boşanmak isteğini dile getirdiğinde ve ‘sapkın’ fikirli erkeklerin bir anlık zevki için hiç tanımadıkları adamlar, eşleri ya da sevdiği erkekler tarafından öldürülmektedir. Bir kurban polisi aramadan önce ortalama 35 kere aynı saldırıya maruz kalmaktadır. Her hafta 2 kadın eşi ya da eski eşi/partneri tarafından öldürülmektedir. Her 1 dakikada bir aile içi şiddet şikayeti polise bildirilmektedir. Her 4 kadından biri yetişkinlikte cinsel saldırıya maruz kalmaktadır. Polise bildirilen tecavüzlerin sadece yüzde 5’inde saldırgan mahkeme tarafından suçlu bulunmuştur” dedi.





KADIN TİCARETİ HAT SAFHADA

Sarıtaş sözlerin şöyle sürdürdü: “Her yıl 250 adet zorunlu evlilik yapıldığı rapor edilmektedir. Her yıl sayısı bin 420’e varan kadın insan ticareti yapanlar tarafından cinsel sömürü amaçlı İngiltere’ye kaçırılmaktadır. Biz bugün ‘şiddete son’ derken, dünyanın birçok yerinde kadınlar dövülüyor, hakarete ve tacize uğruyor, öldürülüyor. Dünyada birçok şey değişiyor, ama kadınlara yapılan şiddet hiç değişmiyor. Esas sorumlular kadına şiddet uygulandığı zaman erkeklerin sırtını sıvazlayanlardır.” İngilizce basın açıklaması ise Eylem Özdemir tarafından yapıldı.