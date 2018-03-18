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Londra’da Simit Sarayı’na saldırı

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
18.03.2018 - 16:52 | Son Güncelleme:

İngiltere’nin başkenti Londra’da Türkiye kökenli toplumun yoğun olarak Harringay semtindeki Türk işletmesi Simit Sarayı, saldırıya uğradı.

SALDIRI cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında gerçekleştirildi. Yüzleri maske üç kişiden biri elindeki sis bombasını patlatırken, diğer iki kişi ellerindeki aletlerle Simit Sarayı’nın camlarını kırdı. Nedeni henüz belirlenemeyen saldırıyı üstlenen olmadı.
Ancak saldırının şekli, Almanya’da son zamanlarda camilere, Türk kuruluşlarına ve işletmelerine yönelik saldırıları akla getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra Avrupa’da ve özellikle de Almanya’daki camilerle Türk işletmeleri peş peşe saldırılara maruz kalmıştı. Bazıları maskeli saldırganlar camilere, Türk işletmelerine molotofkokteyli atmış, duvarlarına terör örgütü lehine sloganlar yazmıştı.
İlk olarak 2015 yılında Oxford Street’teki mağazasıyla İngiltere pazarına giren Simit Sarayı, son mağazasını yaklaşık dört ay önce, 24 saat açık market ve restoranlarıyla bilinen Harringay’a açmıştı.

Londra’da Simit Sarayı’na saldırı

Etiketler: avrupadan haberler , Simit Sarayı , LONDRA , Saldırı
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