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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
10.10.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Londra’da polisinin şiddet raporu: Yüzde 79 arttı!

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Londra’da polisinin şiddet raporu: Yüzde 79 arttı!

İngiltere’nin başkenti Londra’da polis şiddeti geçen yıla göre yüzde 79 arttı. Polis şok tabancası, göz yaşartıcı sprey, cop, kelepçe ve silah kullanarak toplam 41 bin 329 vakaya müdahale etti. Müdahalelerin yüzde 39’unun siyahi vatandaşalara olması ise sistematik ırkçılık mı yapılıyor sorularını akla getirdi.

İNGİLİZ The Guardian gazetesine göre yüzde 79 artan polis şiddeti vakalarının yüzde 39’unda siyahi veya siyahi İngiliz vatandaşlara müdahale edildi. Nüfusunun yalnızca yüzde 13’ü siyahi olarak tanımlanan Londra’daki yardım dernekleri ve milletvekilleri de polisin özellikle siyahi kökenli vatandaşlara karşı şiddet uygulamasını eleştirdi.

Londra’da polisinin şiddet raporu: Yüzde 79 arttı

ŞİDDETİN ARTMASI ÖLÜMLERİ DE ARTIRIYOR
Devletle bağlantılı ölümleri araştıran kurum INQUEST’in Başkanı Deborah Coles, “Yine bir araştırma siyahi kökenli ve azınlık grupların daha fazla suçlandıklarını ve polisler tarafından daha çok denetlendiklerini gösterdi. Bu sistematik ırkçılık konusunda önemli sorular sormamızı ve bunun polisin yöntemlerine nasıl işlediğini anlamamızı gerektiriyor. Şiddetin giderek artması ciddi yaralanmaların veya ölümlerin riskini de arttırıyor” dedi.

Londra’da polisinin şiddet raporu: Yüzde 79 arttı

2 BİNİ POLİS, 4 BİN YARALANMA
Metropolitan Polis Teşkilatı karargahı Scotland Yard’ın verilerine göre: Polisin güç kullandığı vakaların yüzde 56’sı sokakta veya otobanda gerçekleşti. Bu vakaların yüzde 58’inde 18-34 yaş arasındaki kişiler tutuklandı. Vakaların yüzde 86’sında başrolde erkekler vardı. Polis memurları 2 bin 18 kez yaralanırken, vatandaşlar bin 917 kere yaralandı. Polis, çoğu vakalarda kelepçeleme taktiğini kullandı.

Londra’da polisinin şiddet raporu: Yüzde 79 arttı

BÜTÇE KESİNTİLERİ ŞİDDETİ ARTIRDI
Polis sendikası, bütçe kesintilerinin ve şehirde şiddet suçlarının polis şiddetinin de artmasına sebep olduğunu söyledi. Komiser Yardımcısı Asistanı Matt Twist, sayıların tüm Londra nüfusuna göre değil yalnızca müdahale ettikleri kişilerle karşılaştırılması gerektiğini belirtti. “Polislerin kendilerini ve halkı korumaları gereken durumlarda güç kullanmaları zorunludur” dedi.
İşçi Partisi Tottenham milletvekili David Lammy, “Sistematik ırkçılık hala adalet sisteminin her aşamasına sinebiliyor. Bunu kökünden kazımak için daha fazla çalışmalıyız” dedi.

Londra’da polisinin şiddet raporu: Yüzde 79 arttı

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