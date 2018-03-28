Londra’da, Kaşgar’dan İstanbul’a
Londra’da ‘Kaşgar’dan İstanbul’a’ adlı konser düzenlendi. Şehir merkezindeki Yunus Emre Enstitüsü salonundaki konserde, Uygur ve Türk sanatçılar, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan dev coğrafyanın farklı tınılarını aynı sahnede buluşturdu.
LONDRA Üniversitesi SOAS’ta kurulan ve halen Uygur müzikleri icra eden Londra Uygur Topluluğu (London Uyghur Ensemble - LUE) kurucusu Dr. Rachel Harris grubun solisti Rahima Mahmut, müzisyen İskandar Ding ile Türkiye’den Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Erdem Özdemir birlikte sahne aldı.
Yoğun katılımın olduğu konserin ilk bölümünde Dr. Özdemir sazıyla, Sarıkamış Ağıdı, Asker Oldum Giydim Yelek, Şu Kışlanın Kapısına, Bu Vatan Kimin, Tuna Nehri Akmam Diyor, Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı ve Köroğlu Koçaklaması’nı yorumladı.
KONSER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Konserin ikinci bölümünde ise Uyghur Ensembli sanatçıları ile Erdem Özdemir birlikte sahne alarak, sırasıyla, Mmirajxan, Ada Sahillerinde Bekliyorum, Xet Yazmay Özeng Keldi, Bilezik, Madim Candan Usandırdı, Uyghur Özhal Mugam, Tenlirim Yapraq, Beyaz Gül Kırmızı Gül, Ay Xenim Süzük Chiray, Çayeli’nden Öteye Gidelum ve Rozilem şarkılarından oluşan, geniş bir coğrafyanın farklı mısralarını mikrofona taşıdılar.
Yunus Emre Kültür Merkezi Direktörü Dr. Mehmet Karakuş, farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve sanatçıların da aralarında bulunduğu seçkin bir dinleyici kitlesinin izlediği konser büyük ilgi gördü.
Konser sonrası izleyenler sanatçılarla sohbet etme imkanı buldular ve benzeri konserlerin farklı zamanlarda farklı mekanlarda tekrarlanmaması dileğinde bulundular.
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