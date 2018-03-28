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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
28.03.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Londra’da, Kaşgar’dan İstanbul’a

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Londra’da, Kaşgar’dan İstanbul’a

Londra’da ‘Kaşgar’dan İstanbul’a’ adlı konser düzenlendi. Şehir merkezindeki Yunus Emre Enstitüsü salonundaki konserde, Uygur ve Türk sanatçılar, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan dev coğrafyanın farklı tınılarını aynı sahnede buluşturdu.

LONDRA Üniversitesi SOAS’ta kurulan ve halen Uygur müzikleri icra eden Londra Uygur Topluluğu (London Uyghur Ensemble - LUE) kurucusu Dr. Rachel Harris grubun solisti Rahima Mahmut, müzisyen İskandar Ding ile Türkiye’den Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Erdem Özdemir birlikte sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu konserin ilk bölümünde Dr. Özdemir sazıyla, Sarıkamış Ağıdı, Asker Oldum Giydim Yelek, Şu Kışlanın Kapısına, Bu Vatan Kimin, Tuna Nehri Akmam Diyor, Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı ve Köroğlu Koçaklaması’nı yorumladı.

Londra’da, Kaşgar’dan İstanbul’a

KONSER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Konserin ikinci bölümünde ise Uyghur Ensembli sanatçıları ile Erdem Özdemir birlikte sahne alarak, sırasıyla, Mmirajxan, Ada Sahillerinde Bekliyorum, Xet Yazmay Özeng Keldi, Bilezik, Madim Candan Usandırdı, Uyghur Özhal Mugam, Tenlirim Yapraq, Beyaz Gül Kırmızı Gül, Ay Xenim Süzük Chiray, Çayeli’nden Öteye Gidelum ve Rozilem şarkılarından oluşan, geniş bir coğrafyanın farklı mısralarını mikrofona taşıdılar.
Yunus Emre Kültür Merkezi Direktörü Dr. Mehmet Karakuş, farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve sanatçıların da aralarında bulunduğu seçkin bir dinleyici kitlesinin izlediği konser büyük ilgi gördü.
Konser sonrası izleyenler sanatçılarla sohbet etme imkanı buldular ve benzeri konserlerin farklı zamanlarda farklı mekanlarda tekrarlanmaması dileğinde bulundular.

Londra’da, Kaşgar’dan İstanbul’a

Londra’da, Kaşgar’dan İstanbul’a

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