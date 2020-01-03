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Avrupa
AA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Londra’da İslam karşıtı sloganlara soruşturma

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Londra’da İslam karşıtı sloganlara soruşturma

İngiltere’nin başkenti Londra’da cami yakınındaki bir binanın duvarına İslam’a hakaret içeren sloganların yazılmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İNGİLİZ polisinden yapılan yazılı açıklamada, Londra’nın güneyindeki Brixton İslam Kültür Merkezi yakınındaki bir binanın duvarına İslam karşıtı ifadelerin yazıldığı belirtildi. Duvardaki hakaretlerin silinmesi için çalışma ve olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kentin Pakistan kökenli Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han da sosyal medya hesabından olayı kınadı.

AB’DEN AYRILMA İSLAMOFOBİ’Yİ ARTIRDI
Olayı ”iğrenç” diye nitelendiren Han, “Suçlular kanunun gücüyle yüzleşecekler” ifadesini kullandı. İngiltere’de İslamofobik saldırılar 2017’de Manchester’da meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından yükselişe geçti. Ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde güçlenen yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ akımların güçlenmesi de İslamofobi’nin yaygınlaşmasında rol oynadı. İktidardaki Muhafazakar Parti’nin bazı üyelerinin İslam karşıtı açıklamaları da bu parti içinde İslamofobi’nin kurumsallaştığı iddialarına yol açmıştı.

Londra’da İslam karşıtı sloganlara soruşturma
‘BANKA SOYGUNCUSU’ BENZETMESİ
Ülkede 500’den fazla İslami sivil toplum kuruluşunu çatısı altında toplayan Britanya Müslüman Konseyi iktidar partisine kendi bünyesindeki İslamofobi ile mücadele çağrısında bulunmuştu. Muhafazakar Parti’nin bazı üyeleri internet üzerindeki yorumlarında camilerin bombalanması çağrısı yapacak kadar ileri giderken, Sadık Han ve ülkenin Pakistan kökenli Maliye Bakanı Sajid Javid’i de hedef almıştı. Partinin lideri ve Başbakan Boris Johnson da kaleme aldığı yazılarda peçeli kadınları ‘posta kutusu’ ve ‘banka soyguncusu’na benzetmesi nedeniyle tepkilere neden olmuştu.

 

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