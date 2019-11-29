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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
29.11.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Londra’da İngiliz-Türk Kültür köprüsü kuruldu

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Londra’da İngiliz-Türk Kültür köprüsü kuruldu

Londra’da kurulan İngiliz Türk Kültür Derneği, (ATCA) yapacakları kültür-sanat etkinlikleri, eğitim ve öğrenim kursları, söyleşiler ve çeşitli atölyelerle İngiltere ve Türkiye arasında kültür köprüsü kurmak amaçlıyor.

ÇEŞİTLİ alanlarda uzmanlaşmış isimlerin bir arada olduğu ATCA’nın Genel Başkanı Zeynep Ober, Onursal Başkanları ise ‘devlet sanatçısı’ unvanı sahibi dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve Leydi Margaret Coleman. Derneğin Yönetim Kurulu da Diş Hekimi Aylin Baysan, Hüseyin Özer, Ece Clark, Burcu Kösten, Aylin Baysanır, Sanem Dervişoğlu ve Onur Aydın Ayyıldız’dan oluşuyor.

‘AMAÇ BAĞ GELİŞTİRMEK’
İş insanı Hüseyin Özer’in sahibi olduğu West End’de Sofra Restoran’da gerçekleşen basın toplantısında Genel Başkan Ober ATCA’nın amaçları ve hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “ATCA’nın en temel amacı, eşsiz kültürel zenginliklere sahip olan Türkiye ve İngiltere arasında bir kültür köprüsü kurmak ve bu bağı geliştirmektir. Bunu gerçekleştirmek için sanat, moda, müzik, tiyatro, dans, gastronomi ve akademik alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinlikler hem İngiltere’de yaşayan Türk toplumu içerisinde gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin çeşitliliğini artıracak, hem de eğitici ve öğretici yanlarıyla kendisine dokunduğu herkese büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Londra’da İngiliz-Türk Kültür köprüsü kuruldu
HEDEF: GENÇ YENETENKLER
Bunun yanı sıra, moda, dans, tiyatro ve müzik alanlarına dair çok çeşitli etkinlikler düzenleyerek daha çok kişiye ulaşıp, bu alanlarda da toplumumuza yeni olanaklar, yeni bakış açıları ve hatta yeni iş imkanları sağlanması amaçladıklarının altını çizen Ober “Bunların yanı sıra, derneğin diğer hedefleri arasında İngiltere veya Türkiye’ de yaşayan Türk ve İngilizlerin kültür, deneyim ve birliğini harmanlayarak, dayanışma ve yardımlaşma sağlamak, Türk kültürünün tanıtımını yapmak ve her alanda, gerekli lobi faliyetlerinde bulunmak amacıyla paralı ve parasız, her türlü sosyal, akademik, kültürel, eğitici, öğretici, eğlendirici, sanatsal, bilimsel, sportif ve modaya dair faliyetleri düzenlemek ve bu organizasyonları yaparken, kültürel aktarımlarda bulunmak. ATCA’nın bir diğer en önemli hedeflerinden biri de genç yeteneklere kendilerini gösterebilmek için imkan sağlamak olacaktır” dedi. Tüm bunları yaparken, İngiliz ve Türk kültürünü harmanlayacaklarını ilave eden Zeynep Ober, birleşerek daha büyük bir kuvvet ile el ele vereceklerini ve bu sayede her alanda çok zengin olan bu iki ülke arasındaki köprüyü güçlendirme hedefinde olduklarını ilave etti.
Londra’da İngiliz-Türk Kültür köprüsü kuruldu
İngiliz- Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Zeynep Ober, Yönetim Kurulu Üyeleri Diş Hekimi Aylin Baysan, Hüseyin Özer, Burcu Kösten, Sanem Dervişoğlu ve Onur Aydın Ayyıldız (soldan sağa)

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