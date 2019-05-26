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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
26.05.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Londra’da Global Sağlık Konferansı yapıldı

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Londra’da Global Sağlık Konferansı yapıldı

Londra’nın en prestijli mekanlardan Londra IOD Yöneticiler Enstitüsü’nde, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ve Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası (TBCCI) iş birliğiyle bir konferans düzenlendi. Küresel Sağlık Konferansı, Türkiye’den sağlık hizmeti almak isteyen yabancı hastalara servis veren hastanelerle İngiltere sağlık hizmeti acenteleri, sigorta şirketleri, özel sağlık kurumları ve hastane yetkililerini buluşturdu.

TÜRKİYE ve İngiltere arasında bir köprü oluşturması amacıyla yapılan iki günlük konferansa Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Büyükelçilik Müsteşarı Ahenk Dereli, Tunus Büyükelçisi Nabil Ben Khedher, Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli ve LaingBuisson International Limited CEO’su Keith Pollard katıldı. Büyükelçi Yalçın, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin çok iyi gittiğini, geçen yıl 2.5 milyon İngiliz’in Türkiye’ye tatile gittiğini, Türkiye’den çok sayıda İngiliz gayrimenkul satın aldığını belirterek, “Türkiye’de sağlık sektörünün altyapısı ve sağlık hizmetleri çok güçlüdür. Bu nedenle sağlık hizmeti almak için İngilizler, Türkiye’ye gideceklerdir” dedi.

Londra’da Global Sağlık Konferansı yapıldı

‘BREXIT SONRASI AB DÜZENLEMELERİNE DAHİL OLMAYACAK’
Sunumlarda, ‘Brexit’ sürecinin iki ülke arasında sağlık alanında uluslararası ve ikili iş birliğine yönelik fırsatlar sunabileceğine de değinildi. Konferasta Brexit sonrası ile ilgili yapılan konuşmalarda; “İngiltere artık AB düzenlemelerine dahil olmayacak bu durum farklı ekonomik bölgelerle ticari iş birlikleri geliştirebilmelerine imkan verecek” denildi. Türkiye’den 15’in üzerinde hastanenin yer aldığı konferansa Acıbadem Hastanesi, Okan Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Cerrahi, International Estetik, Lifemed, Elser, Medipol, Neolife, Dent35, Güven Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, USHAS ve Liv Hospital gibi marka olmuş kuruluşlar katıldı. İngiltere’den Healthcare UK, Global Business Management, Türkiye- İngiltere Sağlık Elemanları Birliği (İTSEB), Birleşik Krallık Ulusal Tüp Bebek Derneği’de yer aldı.

Londra’da Global Sağlık Konferansı yapıldı

TOPLANTILAR İKİ GÜN SÜRDÜ
Konferansta Büyükelçisi Ümit Yalçın, Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, TBCCI Başkanı Barisster Emma Edhem, Global Sağlık Konferansı’nın Türkiye ayağını yürüten Ekspoturk Türkiye’nin CEO’su Beşir Kemal Şahin, İTSEB Başkanı Dr. Ali Demirbağ, TBCCI direktörü Yavuz Sökmen, Global Business Management direktörü Nuri Bulgurcu, Laingbulsson International Ltd CEO’su Keith Pollard, Healthcare sektörü başkanı Ufuk Eren, Ushas yetkilileri, Liv Hospital Grup Genel Kordinatörü Meri İştiroti gibi isimlerinde konuşma yaptı. Türkiye-İngiltere sağlık konferansı yuvarlak masa toplantıları ve ikili görüşmeler ikinci gününde sona erdi.

Londra’da Global Sağlık Konferansı yapıldı

 

 

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