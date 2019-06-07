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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
07.06.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Londra’da Dokuz Ay On Gün izdihamı

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Londra’da Dokuz Ay On Gün izdihamı

9 yıldır İngiltere’nin başkentinde yaşayan oyuncu, yönetmen ve yazar Almula Merter, bir ay içerisinde ikinci baskısı tükenen kitabı ‘Dokuz Ay On Gün’ ile okurlarını derinden sarstı. İngiliz-Türk ortak yapımı bir sinema filmine de aktarılacak kitabın imza gününde yoğun katılım nedeniyle izdiham yaşandı.

OYUNCU yönetmen ve yazar Almula Merter Churm, Tottenham’daki Fieldseat/ Kit@pEvi’nde, büyük ilgi gören ve bir ay içerisinde ikinci baskısı da tükenmek üzere olan kitabı ‘Dokuz Ay On Gün’e imza günü düzenledi. Başta İngiltere Kadın Platformu’nun (İKP) ve pek çok sivil toplum örgütünün desteklediği imza gününde yoğun katılım nedeniyle izdiham oluştu.

Londra’da Dokuz Ay On Gün izdihamı


Üniversite direktörü İngiliz Robert Churm ile 2014’te evlenen ve geçen yıl kimsesiz biri kız diğeri erkek iki kardeşi evlat edinen Almula Merter, kadınlara ve ailelere umut olmak amacıyla kaleme aldığı kitabında hayatının aşkını nasıl bulduğunu ve hayallerine kavuşma ve anne olma sürecini anlatıyor. Önce İngilizceye ardından başka dillere de çevrilecek olan kitap ayrıca Türk-İngiliz ortak yapımı olarak sinema filmine de aktarılacak. Kitaptan elde edilecek gelir de Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği’ne (KOREV) bağışlanacak.

Londra’da Dokuz Ay On Gün izdihamı

Londra’da Dokuz Ay On Gün izdihamı

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