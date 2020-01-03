Londra’da cinayetler yüzde 11 arttı

METROPOLITAN Polis Teşkilatı’nın 188 yıllık tarihinde ‘emniyet müdürü’ olarak atanan ilk kadın unvanının sahibi Cressida Dick, geçen yıl öldürülen kişilerin 25’inin 18 yaşın altındaki gençler olduğunu söyledi. Bıçaklı saldırılarda ölenler arasında mart ayında parkta erkek arkadaşıyla otururken, bir uyuşturucu çetesi üyesi tarafından başka biri sanılarak sırtından bıçaklanan Jodie Chesney adlı 17 yaşındaki bir öğrenci de var. Olay yerinde can veren Chesney’nin ölümü tüm ülkeyi sarsmıştı. Bu cinayetten iki ay önce de Jaden Moodie 14 yaşındaki bir çocuk rakip bir çete üyesi tarafından öldürüldü. ÇETELER HEDEF ALINACAK

Polisin ‘vahşice’ dediği cinayette katil zanlısı, motosikletiyle giden Moodie’ye Mercedes aracıyla çarpmış, daha sonra da çocuğu defalarca bıçaklamıştı. Emniyet Müdürü Dick, açıklamasında kentte suç oranını azaltmak için silahlı polis devriyesi sayısını artıracaklarını söyledi. İngiltere’de polis memurları sadece belli ateşli silah taşıyor. “Bir cinayet bile çok” diyen Dick, gençlerin suça çekilmesini önlemek için okulların çevresindeki polis varlığını güçlendireceklerini ve çeteleri hedef alacaklarını belirtti. VATANDAŞTAN YARDIM İSTEDİ

Cinayet sayısındaki artışa rağmen son iki yıl içinde kentte bıçaklı saldırıların yüzde 23 oranında azaldığı görüldü. Londra polisine göre 2018-2019 yılları arasında 15 binden fazla bıçaklı saldırı kayıtlara geçti. Dick, suçla mücadele için, vatandaşlarla sivil toplum kuruluşlarından da destek istedi.