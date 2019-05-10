Londra’da camiye girmeye çalışan silahlı ve maskeli kişiyi cemaat durdurdu
Londra’daki teravih namazı sırasında Seven Kings Camisi’ne girmeye çalışan silahlı ve maskeli kişi cemaat tarafından engellendi. Bir el silah sesinin duyulduğu olay sonrası zanlı kaçtı. Polis caminin etrafını güvenlik altına aldı.
İNGİLTERE’nin başkenti Londra polisi, silahlı bir kişinin yerel saatle 22.45’te kentin Ilford bölgesinde yer alan Seven Kings Camisi’ne girmeye çalıştığına dair ihbar aldığını duyurdu. Yerel basın, silahlı ve maskeli olduğu belirtilen kişinin içeri girmesinin cemaat tarafından engellendiğini ve bu sırada bir el silah sesi duyulduğunu yazdı. Teravih namazı sırasında yaşanan olayın sonrası cami, polisler tarafından güvenlik altına alındı.
POLİS BÖLGEDE KALACAK
Londra polisinin gece saatlerinde sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Herhangi bir yaralanma veya maddi hasar yok. Silahın kurusıkı olduğu sanılıyor. Olay terör kapsamında değerlendirilmiyor” denildi.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve polisin bölgede kalmayı sürdüreceği bildirildi.
YENİ ZELANDA’DAN SONRA 7 SALDIRI
Yeni Zelanda’da mart ayında iki camiyi hedef alan terör saldırısının ardından se İngiltere’deki Müslümanlar, camilerin güvenliğinin artırılmasını istemişti. Buna karşın, Birmingham kentinde 6 camiye, Newcastle kentinde de İslami eğitim veren bir okula saldırı düzenlenmiş, bu saldırılarda maddi hasar meydana gelmişti. Londra’da 2017 yılında Finsbury Park Camisi yakınlarında kamyonetle yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.
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