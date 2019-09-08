Londra’da bisikletçiler için sembolik cenaze töreni

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLondra’da bisikletçiler için sembolik cenaze töreni
GeriAvrupa Londra’da bisikletçiler için sembolik cenaze töreni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU, LONDRA / Fotoğraf: dpa
08.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Londra’da bisikletçiler için sembolik cenaze töreni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Londra’da bisikletçiler için sembolik cenaze töreni

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir grup protestocu, bisiklet sürücülerinin ölümlerine dikkati çekmek ve bu konuda önlem alınması için kent merkezinde sembolik bir cenaze töreni düzenledi. Törende, eylemci grubun öncülüğünü 3 adet atlı cenaze arabası yaparken, kazalarda ölen bisikletçilerin ve hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri sembolik olarak kaldırıldı.

EYLEMCİLER, ‘Bisikletçi ölümlerine son’ ve ‘Fosil aptalı olma’ yazılı pankartlar taşırken, yavaş yavaş yürüyen protestoculara gayda müziği eşlik etti. Cenaze arabalarında, üzerlerinde ‘kazalar’ ve ‘kirlilik’ yazılı boş tabutlar taşındı. Eylemciler ayrıca, yakıtta vergi indirimlerinin geri çevrilmesi ve motorlu araçların giremeyeceği köyler, kasabalar ve şehir merkezlerinin kurulmasını talep etti. Küresel ısınma ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için eylemler yapan Extinction Rebellion (Yok oluş İsyanı) ve Stop Killing Cyclists (Bisikletçi Cinayetlerine Son) oluşumları tarafından ortaklaşa düzenlenen eylem, Trafalgar Meydanı’nda sona erdi. Protestocu grup, meydana geldiğinde ölen bisikletçileri temsilen bir süre yerde yattı.
Protestocular, yetkilileri, Londra’da yılda 6 milyar sterlin gerektiren bisiklet alt yapısı projesine başlamaya çağırdı. Londra Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre geçen yıl Londra’da meydana gelen kazalarda 12 bisikletçi ölürken, 770’i ağır yaralandı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Londra’da bisikletçiler için sembolik cenaze töreni
Belçika’da ormanda bulunmuştu! Nizip’te defnedildi
Atatürk’ümüzü Berlin’de de görmek istiyoruz
Brandenburg’da görüşmeler başladı