Londra’da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış’ı 3 bin kişi uğurladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLondra’da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış’ı 3 bin kişi uğurladı
GeriAvrupa Londra’da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış’ı 3 bin kişi uğurladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
28.06.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Londra’da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış’ı 3 bin kişi uğurladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Londra’da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış’ı 3 bin kişi uğurladı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bıçaklı bir saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 33 yaşındaki Barış Küçük, Highgate Mezarlığı’nda göz yaşları arasında toprağa verildi. 3 bin kişinin katıldığı cenaze korteji, 6 kilometrelik yolu 1 buçuk saatte aldı.

LONDRA’da ailesinin işlettiği kafeteryada çalışan Barış Küçük, 1 Haziran cumartesi gecesi saat 03.10 sularında Seven Sisters Caddesi’ne çıkan Vartry Road’da bıçaklı saldırı sonucunda ayağından ağır yaralanmış ve tedavisi için kaldırıldığı Londra Kraliyet Hastanesi’nde 3 Haziran Pazartesi günü yaşam savaşını kaybetmişti.

Londra’da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış’ı 3 bin kişi uğurladı
Londra’da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış’ı 3 bin kişi uğurladı

NORMALİN ÜSTÜNDE SICAKLIK VARDI
Talihsiz genç için Harringay’de dün cenaze töreni düzenlendi. Küçük’ün cenazesi toprağa verilmek üzere cenazesi Highgate semtinde yer alan ve aynı adı taşıyan Highgate Mezarlığı’na getirildi.

Londra’da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış’ı 3 bin kişi uğurladı
Ciddi bir sıcaklık altında oluşan cenaze kortejine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Motosikletli polisler eşliğindeki kortejin en ön sırasında merhumun anne ve babası Makbule-Bayram Küçük, iki kız kardeşi ve teyzeleri Hatun Küçük ve Yeter Kurban yer aldı. 6 kilometrelik yolu 1 buçuk saatte alan kortej, Manor Hause, Holloway Road ve Archway üzerinden Hihgate Mezarlığı’na ulaştı. Talihsiz genç burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Londra’da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış’ı 3 bin kişi uğurladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Londra’da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış’ı 3 bin kişi uğurladı
Mazbatasını alır almaz bunu dedi: NSU dosyası kapanmadı
Ford, Avrupa’da 12 bin kişiyi işten çıkarıyor
Mustafa Denizli'ye ilk idmanında sevgi seli